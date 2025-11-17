Calcula derrama de €70 millones en Madrid por partido de NFL

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió el impacto económico y la proyección internacional que dejó el partido de la NFL celebrado en el Santiago Bernabéu.

El servidor público estimó que se generaron más de 70 millones de euros en retorno directo, así como una ocupación hotelera superior al 90%.

En declaraciones a la prensa, el alcalde subrayó que el retorno turístico ha sido especialmente relevante por el peso del visitante estadounidense, “un mercado esencial” para Madrid tanto por su gasto como por la duración media de sus estancias.

Afirmó que dicho encuentro entre los Washington Commanders y Miami Dolphins proporcionó a su ciudad, una visibilidad "extraordinaria en Estados Unidos".

“Díganme ustedes qué ciudades pueden disfrutar de un partido de la NFL, de la Fórmula 1 o de uno de los ocho mejores torneos de tenis del mundo”, señaló el funcionario.

Concluyó que con este tipo de competiciones son “importantísimas en términos de imagen y retorno económico”.

