Carlos Alcaraz vuelve a ser Top 1 tras coronarse en el US Open

Además de conquistar el US Open, Carlos Alcaraz volvió a la cima del ranking de la ATP después de un año.

Y es que, tras levantar el Major jugado en Nueva York, el tenista español desplazó al segundo puesto al italiano Jannik Sinner, aventajándolo por 760 puntos oficiales.

Alcaraz subió del número dos y cambió lugares con Sinner gracias a una victoria 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 ante el italiano en el estadio Arthur Ashe este domingo.

“Cuando logras los objetivos que te propones al inicio del año, se siente increíble”, señaló Alcaraz tras conquistar su segundo título en Flushing Meadows y su tercer trofeo de Grand Slam.

“Para mí, lograr eso una vez más... es un sueño”, añadió el español de 22 años.

Esta es la segunda ocasión que se coloca en el primer puesto del mundo, pues Alcaraz alcanzó esa posición por primera vez en 2022, después de ganar el US Open con solo 19 años, hasta que cedió el puesto en 2023.

Esta hazaña lo convirtió en el número 1 más joven en la historia del tenis masculino.

Alexander Zverev se mantuvo en el número tres este lunes, mientras que Novak Djokovic, campeón de 24 grandes y que perdió ante Alcaraz en las semifinales del viernes, subió tres posiciones, del número siete al número cuatro, bajando a la quinta posición al estadounidense Taylor Fritz, quien completa el top five de los mejores tenistas del globo.

