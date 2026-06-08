Caudillos derrota a Osos y conquista el Tazón México IX

Osos de Monterrey volvió a quedarse a un paso del campeonato de la Liga de Futbol Americano Profesional, luego de caer 24-12 ante Caudillos de Chihuahua en el Tazón México IX.

La final se disputó este domingo en el Estadio Olímpico Universitario de Chihuahua, donde el conjunto local impuso condiciones para recuperar el título y reafirmarse como una de las franquicias dominantes de la LFA.

Osos suma segundo subcampeonato consecutivo

La derrota representó otro golpe doloroso para la franquicia regiomontana, que por segundo año consecutivo llegó al partido por el campeonato, pero no logró levantar el trofeo.

En la temporada anterior, Osos también se quedó cerca del título al perder el Tazón México VIII por marcador de 13-12 ante Mexicas, por lo que este nuevo subcampeonato prolonga la espera del equipo por conquistar la liga.

A pesar del resultado, Monterrey confirmó su crecimiento dentro del futbol americano profesional mexicano al instalarse nuevamente en la final y consolidarse como uno de los proyectos más competitivos de la LFA.

Caudillos confirma su dominio en la LFA

Con el triunfo sobre Osos, Caudillos de Chihuahua volvió a colocarse en la cima de la liga y sumó un nuevo campeonato a una etapa marcada por protagonismo y regularidad.

El equipo chihuahuense ya había conquistado los Tazones México VI y VII, por lo que esta victoria fortalece su lugar como una de las organizaciones más exitosas de los últimos años.

La final también tuvo un peso especial para Caudillos al conseguir el campeonato en casa, frente a su afición y en un escenario que terminó siendo decisivo para cerrar la temporada.

¡El momento en el que los @CaudillosLFA alzaron su tercer título del Tazón México! 👏🏼🏈🏆 #LFA pic.twitter.com/M5VxSIlMLN — LFA Finsus (@LFA_Mex) June 8, 2026

Monterrey llegó a la final tras eliminar a Dinos

El camino de Osos al Tazón México IX incluyó una actuación contundente en semifinales, donde venció 33-5 a Dinos de Saltillo para asegurar su segundo viaje consecutivo al duelo por el título.

El equipo dirigido por Jorge Valdez había mostrado solidez durante la temporada y llegó a la final con argumentos para competir ante uno de los rivales más fuertes del campeonato.

Sin embargo, en el juego definitivo no logró sostener el ritmo necesario para superar a un Caudillos que supo aprovechar los momentos clave del encuentro.

Duelo de quarterbacks marcó la expectativa de la final

Uno de los principales atractivos del Tazón México IX fue el enfrentamiento entre los mariscales de campo Shelton Eppler, de Osos, y Jeremy Johnson, de Caudillos.

Ambos quarterbacks llegaron como figuras de sus respectivas ofensivas y como dos de los jugadores más destacados de la temporada, lo que elevó la expectativa alrededor del partido.

Al final, Caudillos logró imponer su plan de juego y limitar las posibilidades de reacción de Monterrey, que no pudo convertir su segunda final consecutiva en el primer campeonato de esta nueva etapa.

La franquicia regiomontana nació bajo la identidad de Osos en 2025, tras la transformación de Fundidores de Monterrey y la llegada de una nueva estructura de inversionistas.

Desde entonces, el equipo ha logrado colocarse rápidamente entre los protagonistas de la liga, con dos apariciones consecutivas en el Tazón México.

El reto para Monterrey será convertir esa regularidad en un campeonato, luego de dos finales en las que quedó cerca de alcanzar el objetivo principal del proyecto.

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