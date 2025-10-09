Cerrar X
paunovic_oviedo_futbol1_0c52efa15b
Deportes

Cesan a Veljko Paunovic como entrenador del Oviedo

Veljko Paunovic consiguió el torneo pasado con el Oviedo el ascenso a la primera división del futbol español veinticuatro años después

  • 09
  • Octubre
    2025

El Real Oviedo, que pertenece al Grupo Pachuca, anunció este jueves la destitución de Veljko Paunovic, entrenador que consiguió el torneo pasado el ascenso a la primera división del futbol español veinticuatro años después, pero que en las primeras ocho jornadas de Liga ha sumado dos triunfos y seis derrotas.

El técnico serbio, ex entrenador de las Chivas de Guadalajara y Tigres, se convierte en el primer entrenador despedido de lo que va de temporada en primera división.

Paunovic, que tenía contrato hasta el 30 de junio 2026, deja de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado de Asturias y de igual manera el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona, informó el club controlado.

El Real Oviedo expresó su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico "por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo".

"Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo", resaltó la entidad asturiana.

En este inicio de curso en primera división, el Real Oviedo ganó a la Real Sociedad, en casa, y al Valencia, a domicilio, y perdió frente a Villarreal, Real Madrid, Getafe, Elche, Barcelona y Levante.

Con estos resultados, el equipo ocupa el puesto 17 en la clasificación, fuera de los puestos de descenso.

Paunovic y su cuerpo técnico se van del club azul tras 11 victorias, 4 empates y 7 derrotas.

Consiguieron el ascenso gracias a un final de temporada brillante, sin perder un partido en las últimas diez jornadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_gilberto_mora_1406632469
Gilberto Mora brilla y México Sub-20 rescata empate contra España
EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T181830_851_7faa05ab02
Isaac del Toro sube al cuarto lugar del ranking mundial de la UCI
AP_25273772801215_2d18f99aae
Griezmann alcanza los 200 goles con el Atlético de Madrid
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_48_18_PM_9a36f6142c
Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia
Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_27_40_PM_0462eb8451
Presentarán este sábado en Monterrey fundación de Tenochtitlán
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
publicidad
×