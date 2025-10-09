Cesan a Veljko Paunovic como entrenador del Oviedo

El Real Oviedo, que pertenece al Grupo Pachuca, anunció este jueves la destitución de Veljko Paunovic, entrenador que consiguió el torneo pasado el ascenso a la primera división del futbol español veinticuatro años después, pero que en las primeras ocho jornadas de Liga ha sumado dos triunfos y seis derrotas.

El técnico serbio, ex entrenador de las Chivas de Guadalajara y Tigres, se convierte en el primer entrenador despedido de lo que va de temporada en primera división.

Paunovic, que tenía contrato hasta el 30 de junio 2026, deja de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado de Asturias y de igual manera el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona, informó el club controlado.

El Real Oviedo expresó su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico "por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo".

"Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo", resaltó la entidad asturiana.

En este inicio de curso en primera división, el Real Oviedo ganó a la Real Sociedad, en casa, y al Valencia, a domicilio, y perdió frente a Villarreal, Real Madrid, Getafe, Elche, Barcelona y Levante.

Con estos resultados, el equipo ocupa el puesto 17 en la clasificación, fuera de los puestos de descenso.

Paunovic y su cuerpo técnico se van del club azul tras 11 victorias, 4 empates y 7 derrotas.

Consiguieron el ascenso gracias a un final de temporada brillante, sin perder un partido en las últimas diez jornadas.

