‘Checo’ Pérez arrancará en onceava posición en GP de España

El piloto mexicano Checo Pérez saldrá en la décimo primera posición en el Gran Premio de España, después de haber clasificado en el octavo lugar y recibir una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida para el domingo.

Esta penalización obligará al tapatío a partir desde la onceava posición.

Durante la segunda ronda de calificación (Q2) para el Gran Premio de España, realizada este sábado, Pérez fue uno de los primeros en salir a pista, buscando un primer cronómetro que le permitiera acceder a la siguiente ronda.

Sin embargo, su tiempo no fue el esperado, lo que lo dejó en la octava posición. Con la sanción, salió de los 10 primeros puestos de clasificación y ahora deberá enfrentarse a una carrera difícil en una pista que no dará tregua.

En su encuentro con los medios, Pérez comentó sobre su desempeño y explicó que el sobrecalentamiento de los neumáticos en el último sector de la pista afectó significativamente su rendimiento, impidiéndole mejorar su tiempo de vuelta.

A pesar de los desafíos, Checo Pérez se muestra decidido a remontar en la carrera del domingo. El piloto sabe que tendrá que dar lo mejor de sí mismo para recuperar posiciones y buscar un resultado favorable en el Gran Premio de España. La expectativa está puesta en su capacidad para adaptarse rápidamente a las condiciones de la pista y aprovechar cualquier oportunidad que se presente durante la competencia.

We couldn’t find the right balance all weekend and with the penalty, we’re starting out of the points. Let’s go for a great race tomorrow. Fight back!



