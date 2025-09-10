Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_09_10_T153213_105_2c3f38435e
Deportes

CMB presenta lujoso anillo para ganador de Canelo vs. Crawford

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) reveló este miércoles el primer anillo del Campeonato Indiscutible de la Serie de la Corona

  • 10
  • Septiembre
    2025

La pelea por el título indiscutible de peso súper mediano entre Canelo Álvarez y Terence Crawford tendrá un premio adicional más allá de los cinturones.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) reveló este miércoles el primer anillo del Campeonato Indiscutible de la Serie de la Corona, una pieza de joyería valuada en más de 100,000 dólares.

El anillo fue diseñado por Rasheen Farlow y elaborado por Jason de Beverly Hills.

Está compuesto por casi 10 quilates de piedras engastadas en oro amarillo y 8.5 quilates de diamantes blancos. 

EH UNA FOTO - 2025-09-10T153107.731.jpg

En el centro luce el característico cinturón verde del CMB, acompañado por cuatro piedras de colores que representan a los organismos sancionadores: CMB, OMB, FIB y AMB.

Además, cuenta con un detalle único: al girar su parte superior se revela el Allegiant Stadium con un cuadrilátero en el centro y los nombres de Canelo y Crawford en las zonas de anotación.

Un costado incluye la fecha del combate junto al logo de la revista Ring y un par de guantes; el otro, la palabra “Undisputed”, las siglas WBC en diamantes y el año.

“El cinturón siempre será sagrado en el boxeo; es la joya de la corona de la tradición. ¿Pero un anillo? Un anillo lleva el legado a la palma de la mano”, expresó Jason Arasheben, CEO de Jason of Beverly Hills.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, destacó que este lujoso anillo se entregará al vencedor en el escenario más grande posible: el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde Canelo y Crawford disputarán el llamado “Super Bowl del boxeo”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2025_08_09_T153431_605_cc5aea87a7
'Canelo' Álvarez anuncia nacimiento de su hija Eva Victoria
imagen_2025_06_28_082642608_0cf020b7bc
‘Canelo’ Álvarez reconoce la calidad de Crawford
nota_deportes_canelo_06779bbd50
El 'Canelo' afirma ser más fuerte que Édgar Berlanga
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_58_9f864abee4
Trump recuerda a víctimas del 9/11 con acto solemne en Pentágono
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Localizan cuerpo en Parque Tolteca en Guadalupe
INFO_7_UNA_FOTO_5_6b401c6293
Pipa de gas siniestrada no contaba con pólizas de seguro
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×