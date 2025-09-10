CMB presenta lujoso anillo para ganador de Canelo vs. Crawford

La pelea por el título indiscutible de peso súper mediano entre Canelo Álvarez y Terence Crawford tendrá un premio adicional más allá de los cinturones.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) reveló este miércoles el primer anillo del Campeonato Indiscutible de la Serie de la Corona, una pieza de joyería valuada en más de 100,000 dólares.

El anillo fue diseñado por Rasheen Farlow y elaborado por Jason de Beverly Hills.

Está compuesto por casi 10 quilates de piedras engastadas en oro amarillo y 8.5 quilates de diamantes blancos.

En el centro luce el característico cinturón verde del CMB, acompañado por cuatro piedras de colores que representan a los organismos sancionadores: CMB, OMB, FIB y AMB.

Además, cuenta con un detalle único: al girar su parte superior se revela el Allegiant Stadium con un cuadrilátero en el centro y los nombres de Canelo y Crawford en las zonas de anotación.

Un costado incluye la fecha del combate junto al logo de la revista Ring y un par de guantes; el otro, la palabra “Undisputed”, las siglas WBC en diamantes y el año.

“El cinturón siempre será sagrado en el boxeo; es la joya de la corona de la tradición. ¿Pero un anillo? Un anillo lleva el legado a la palma de la mano”, expresó Jason Arasheben, CEO de Jason of Beverly Hills.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, destacó que este lujoso anillo se entregará al vencedor en el escenario más grande posible: el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde Canelo y Crawford disputarán el llamado “Super Bowl del boxeo”.

