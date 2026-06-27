Cody Gakpo y su pareja anuncian la pérdida de su bebé

Pese al difícil momento personal, el futbolista continúa integrado al plantel, aunque su familia ha solicitado privacidad y espacio para afrontar la pérdida

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Cody Gakpo y su pareja, Noa van der Bij, atraviesan un duro momento personal luego de anunciar la muerte de su hijo no nacido durante el embarazo, noticia que fue compartida mientras el delantero neerlandés se encuentra concentrado con su selección en el torneo internacional.

La pareja, que ya tiene un hijo en común, esperaba el nacimiento de su segundo bebé para octubre. El anuncio generó una ola de mensajes de apoyo hacia el futbolista del Liverpool y su familia.

Cody Gakpo y Noa van der Bij anuncian la pérdida de su bebé

La modelo Noa van der Bij compartió en redes sociales una imagen en la que aparece junto a Gakpo, ambos tomados de la mano sobre una manta y un pequeño gorro tejido, acompañada de un mensaje en memoria de su hijo.

“Gracias por su amor y apoyo. Elijay Raphael Gakpo. Amado por siempre. Por siempre nuestro hijo”, publicó Van der Bij.

Por su parte, Cody Gakpo también se pronunció para agradecer las muestras de cariño y pedir respeto para su familia en medio del duelo.

“Éste es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”, escribió el delantero.

El delantero permanece con Países Bajos

Gakpo, de 27 años, se encuentra actualmente con la selección de Países Bajos, que avanzó a la fase de eliminación directa después de ganar su grupo.

El atacante ha sido una de las piezas importantes del equipo neerlandés durante el torneo, incluso con un doblete en la victoria sobre Suecia, actuación que ayudó a encaminar la clasificación de su selección.

Pese al difícil momento personal, el futbolista continúa integrado al plantel, aunque su familia ha solicitado privacidad y espacio para afrontar la pérdida.

El siguiente compromiso de la selección neerlandesa será ante Marruecos, semifinalista de 2022, en un duelo de dieciseisavos de final programado para el lunes en la ciudad de Monterrey.

El partido llega en medio de un contexto emocional complejo para Gakpo, quien ha recibido muestras de solidaridad de aficionados, compañeros y seguidores del futbol internacional.

Una carrera consolidada entre Liverpool y la selección

Cody Gakpo se ha consolidado como uno de los atacantes más relevantes de Países Bajos en los últimos años. Formado en el PSV Eindhoven, dio el salto al Liverpool en 2023 y desde entonces se ha mantenido como una pieza de peso en el ataque del club inglés.

Con la selección neerlandesa, el delantero debutó en 2021 y rápidamente ganó protagonismo por su capacidad para aparecer en partidos importantes, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo nacional.

Ahora, mientras atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal, Gakpo encara también una instancia decisiva con Países Bajos, acompañado por una ola de apoyo y respeto hacia él, su pareja y su familia.