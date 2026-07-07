COI levanta suspensión provisional al Comité Olímpico Ruso

El COI levantó la suspensión al Comité Olímpico Ruso y los atletas clasificados podrán competir como Rusia en Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre el Comité Olímpico Ruso, una decisión que permitirá que los deportistas que logren su clasificación puedan participar bajo el nombre de Rusia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con esta determinación, el COI restablece provisionalmente la situación del Comité Olímpico Ruso, lo que abre la puerta para que los atletas del país compitan representando oficialmente a Rusia en la próxima edición de los Juegos Olímpicos, prevista para 2028 en Los Ángeles.

Decisiones quedarán en manos de las federaciones

El organismo olímpico precisó que corresponderá a cada Federación Internacional y a los organizadores de competencias decidir si celebran eventos deportivos en territorio ruso, invitan a representantes del Gobierno o del Estado ruso, o permiten la utilización de la bandera, el himno, los colores nacionales y otros símbolos del país.

Estas determinaciones estarán sujetas a que las respectivas federaciones nacionales se encuentren en situación regular.

A pesar de levantar la suspensión al Comité Olímpico Ruso, el COI reiteró que no organizará eventos deportivos en Rusia ni invitará a autoridades rusas a sus actividades oficiales.

Asimismo, indicó que la decisión sobre el uso de la bandera, el himno y demás símbolos nacionales de Rusia durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 será anunciada en una fecha posterior.