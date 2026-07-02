Confirma Tigres que Jesús Angulo se pierde todo el Apertura 2026

Tigres recibió una de las peores noticias antes del arranque del Apertura 2026. Jesús Angulo fue operado con éxito de la rodilla izquierda en Los Ángeles

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El defensa Jesús Angulo fue operado el miércoles de la rodilla izquierda en Los Ángeles, California, una intervención que lo dejará fuera de toda la próxima temporada y obligará al conjunto de Tigres a replantear su plantel en la zona defensiva.

El zaguero abandonó la pretemporada para viajar a Estados Unidos, donde fue sometido a una artroscopia y una limpieza en la articulación, luego de que las molestias persistieran pese a la operación a la que fue sometido el año pasado.

La lesión nunca quedó resuelta

Angulo arrastraba problemas desde la cirugía realizada en Guadalajara en 2025, cuando fue intervenido por una meniscopatía en el cuerno posterior del menisco lateral de la rodilla izquierda, además de una lesión condral.

Aquella lesión también provocó que quedara fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para disputar la Copa Oro.

Aunque regresó a las canchas meses después, el defensor nunca logró recuperarse por completo y continuó jugando con dolor.

De acuerdo con la información, el futbolista decidió aplazar una nueva cirugía porque mantenía la esperanza de ser considerado por Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026, sin embargo al no entrar en la convocatoria definitiva, optó por someterse al procedimiento.

🏥REPORTE MÉDICO @christusmx



Informamos a nuestra afición que Jesús Angulo fue sometido a una artroscopia (limpieza articular) el día de hoy en Los Ángeles para realizarle una limpieza en la rodilla izquierda y, posteriormente, se le hará una segunda operación para terminar con… pic.twitter.com/Yn8lCrboyo — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 2, 2026

Habrá una segunda operación

La intervención realizada esta semana es apenas el primer paso del tratamiento.

Los médicos retiraron el cartílago dañado de la rodilla para iniciar un proceso de cultivo que se extenderá durante aproximadamente cuatro semanas.

Una vez que el tejido alcance las condiciones necesarias, Angulo será sometido a una segunda cirugía para implantar nuevamente el cartílago en la articulación, lo que prolongará considerablemente su proceso de recuperación y prácticamente descarta cualquier posibilidad de jugar durante el Apertura 2026.

Tigres busca soluciones en defensa

La ausencia del defensor representa un problema importante para Guido Pizarro, quien ahora cuenta únicamente con Joaquim Pereira, Juan Sánchez Purata y Rafael Guerrero como centrales naturales.

Rómulo Zwarg también puede desempeñarse en esa posición, aunque su función habitual es como mediocampista de contención.

Cabe señalar que la baja de Jesús Angulo se suma a las de Osvaldo Rodríguez y Marcelo Flores, quienes también fueron intervenidos quirúrgicamente hace unas semanas y tampoco estarán disponibles para el inicio del campeonato.

Con tres ausencias importantes, Guido Pizarro deberá afrontar el arranque del Apertura 2026 con una plantilla disminuida.

El torneo comenzará el próximo 16 de julio y Tigres debutará como visitante frente a Xolos de Tijuana en punto de las 21:00 horas.

La presentación del conjunto universitario ante su afición será en la Jornada 2, el viernes 24 de julio, cuando reciba al Atlético San Luis en el Estadio Universitario.