CR7 se convierte en historia; marca un gol en seis Mundiales

Aunque comparte con Lionel Messi el récord de más torneos disputados, CR7 queda como el único que ha anotado un gol en cada edición

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Cristiano Ronaldo rompió este martes un nuevo récord en la historia de los Mundiales, al convertirse en el primer jugador en marcar un gol en al menos seis justas deportivas.

Esto ocurrió en el partido que la selección de Portugal protagonizó contra Uzbekistán, donde el portugués abrió el marcador con un remate de Joao Cancelo al minuto 6'.

Mejor conocido como "El Bicho" marcó goles en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en 2026.

Aunque comparte con Messi el récord de más torneos disputados, Cristiano queda como el único que ha anotado un gol en cada edición, pues Messi no anotó en el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Messi suma 18 tras un triplete en el debut de Argentina contra Argelia y dos goles más el lunes ante Austria, con los que se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia del torneo.

Es probable que esta sea la última Copa del Mundo para CR7, quien conquistó la Eurocopa de 2016 con la selección y la Liga de Campeones cinco veces con Manchester United y Real Madrid.

El delantero del Al-Nassr conquistó los únicos tres trofeos de la historia de Portugal, una Eurocopa y dos Ligas de Naciones.