Cubs superan 4-3 a Brewers y evitan barrida en serie divisional

Crow-Armstrong rompió el empate con un sencillo de dos carreras; Cubs ganan y fuerzan el cuarto juego de la serie divisional ante Milwaukee

  08
  Octubre
    2025

Pete Crow-Armstrong quebró el empate mediante un sencillo de dos carreras, y los Chicago Cubs evitaron la barrida en la serie divisional de la Liga Nacional, al superar el miércoles 4-3 a los Milwaukee Brewers.

El swing de Crow-Armstrong con dos outs fue parte de una primera entrada de cuatro carreras de Chicago, lo que continuó una extraña tendencia.

Michael Busch inició el ataque para convertirse en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograr vuelacercas en los turnos iniciales de múltiples partidos de una sola serie de postemporada.

El enfrentamiento entre los rivales de la División Central de la Liga Nacional marca la primera serie de postemporada en la que ambos equipos anotaron en la primera entrada en cada uno de los primeros tres juegos.

Jake Bauers acercó a Milwaukee con un sencillo impulsor en la cuarta entrada y un jonrón al comenzar la séptima. Comenzó en la primera base en lugar de Andrew Vaughn, quien conectó un jonrón de tres carreras en la victoria de los Cerveceros por 7-3 en el segundo duelo, el lunes por la noche.

Milwaukee llenó las bases en la octava entrada, pero Brad Keller escapó del aprieto al ponchar a Bauers, quien erró el swing. Keller retiró a los bateadores en orden en la novena para lograr el salvamento.

El cuarto juego de la serie al mejor en un máximo de cinco está programado para este jueves por la noche.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 4-1, William Contreras de 3-1.


