Dak Prescott será operado y se perderá la temporada con Cowboys

Dak Prescott decidió someterse a una cirugía por su desgarro en los isquiotibiales, lo que pondrá fin a la temporada al quarterback de los Cowboys de Dallas cuando sus pretensiones de clasificarse a los playoffs se han derrumbado.

El propietario Jerry Jones informó este martes que Prescott se someterá a la cirugía el miércoles en Nueva York. Jones hizo el anuncio en su programa de radio.

#BREAKING: Jerry Jones tells @1053SS, @rjchoppy and @BobbyBeltTX that #Cowboys QB Dak Prescott will have season-ending surgery tomorrow on his injured hamstring



