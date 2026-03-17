Damián Álvarez, presente en 'Mundialito callejero'

Con la presencia del exjugador de Tigres, Damián Álvarez, el municipio de García realizó la presentación oficial del “Mundialito Callejero de la Gente”, un torneo que reunirá a decenas de equipos del municipio y que busca fomentar el deporte y la convivencia entre la comunidad.

El evento se llevó a cabo en el Teatro de la Gente, donde estuvieron presentes 64 equipos que participarán en la competencia. Durante la ceremonia, cada escuadra pasó uno por uno para conocer el país que representará en el torneo, simulando el formato de una Copa del Mundo.

“El objetivo es llevar canchas a todas las colonias de nuestro municipio y llevar toda la alegría del mundial a todos nuestros niños y niñas. Las calles de García se transformarán en canchas”, mencionó el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

En el sorteo estuvieron presentes el director de deportes Diego Balleza, así como los exfutbolistas de la Liga MX.

Damián Álvarez y Edgar Solís, quienes participaron en la dinámica del sorteo y convivieron con los jugadores.

“Es algo bien bonito poder ver todo el teatro lleno, felices, tantos papás y la verdad estoy muy contento porque ver a tantos niños jugando futbol es algo muy alegre para mí”, expresó el director de deportes Diego Balleza.

El torneo comenzará hoy martes y tendrá una duración aproximada de un mes, en el que los equipos buscarán avanzar hasta la gran final para quedarse con el título.

“Estos eventos apoyando el deporte son muy buenos para los niños, que sueñan con ser jugadores profesionales; en la calle se empieza todo, se empieza el sueño; todo esto es muy bueno para ellos”. Declaró el exjugador Edgar Solís.

“Esto es lo que vivimos de chiquitos, jugar en la calle, lindo de impulsar esta parte de barrio, porque el barrio forma, te acerca a los amigos, nuestros mejores recuerdos son de la infancia, está bueno impulsar esto, se hace comunidad”, comentó el exjugador de Tigres, Damián Álvarez.

Además del reconocimiento deportivo, el Mundialito contará con premios económicos para los tres primeros lugares: $50,000 pesos para el campeón, $30,000 pesos para el subcampeón y $20,000 pesos para el tercer lugar, incentivando la participación y competitividad entre los equipos del municipio.

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