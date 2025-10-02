Cerrar X
singapur_formula_1_cc1bd4c253
Deportes

Declaran 'riesgo por calor' en Gran Premio de Singapur de F1

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 ha sido declarado oficialmente en 'riesgo por calor', lo que obliga a los equipos a utilizar equipos de refrigeración

  • 02
  • Octubre
    2025

Para el Gran Premio de Singapur de esta semana se ha declarado oficialmente "riesgo por calor", lo que significa que los monoplazas deben llevar equipos de refrigeración. Es la primera vez que se aplica esta norma en la Fórmula uno.

El director de carrera, Rui Marques, declaró la alerta por calor el jueves porque se preve que la temperatura supere los 31º grados (88º F) durante el fin de semana. Según el pronóstico de la web de F1, los termómetros alcanzarán los 32º grados (89,6º F) el sábado y llegarán a 33º grados (91,4º F) el domingo.

En sus nuevas normas para 2025, el organismo rector, la FIA, introdujo unos chalecos refrigerantes para los pilotos que bombean líquido a través de una red de tubos en el dispositivo.

Los pilotos no están obligados a usarlos, pero no pueden ahorrar peso prescindiendo de ellos.

Quienes no utilicen el chaleco deben tener algún equipo de refrigeración instalado en el coche, además de lastre para compensar el peso del chaleco.

La FIA comenzó a trabajar en la tecnología de refrigeración para los pilotos después de que en el Gran Premio de Qatar de 2023 varios necesitaron atención médica tras sentirse indispuestos por el calor.

Singapur es una carrera muy dura para los pilotos de F1 debido al calor y la humedad en el circuito urbano, a pesar de que la carrera se disputa por la noche.

En el pasado, los pilotos han dicho que el calor de la ciudad hace que el agua que llevan en el coche no sea agradable de tomar, y algunos llegaron a compararla con té caliente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2025_09_25_223350_495db7aef2
Pronóstico del clima en Monterrey: viernes 26 de septiembre
Captura_de_pantalla_2025_09_25_013240_cf7c77c85e
Pronóstico del clima en Monterrey: jueves 25 de septiembre
Whats_App_Image_2025_09_23_at_8_58_02_PM_1_585b982476
Mantienen estabilidad en distribución de agua; invertirán $30 mdp
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_03_T085229_704_32f7abaca7
Insta a esclarecer la desaparición de 120 personas en Nicaragua
sheinbaum_nl_viernes_mexicano_ee14b5e161
Destaca Nuevo León en salud y farmacias en 'Viernes Muy Mexicano'
EH_FOTO_VERTICAL_62_b7653150b2
Aterrizaje de emergencia deja dos pilotos fallecidos en Rusia
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×