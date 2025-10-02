Declaran 'riesgo por calor' en Gran Premio de Singapur de F1

Para el Gran Premio de Singapur de esta semana se ha declarado oficialmente "riesgo por calor", lo que significa que los monoplazas deben llevar equipos de refrigeración. Es la primera vez que se aplica esta norma en la Fórmula uno.

El director de carrera, Rui Marques, declaró la alerta por calor el jueves porque se preve que la temperatura supere los 31º grados (88º F) durante el fin de semana. Según el pronóstico de la web de F1, los termómetros alcanzarán los 32º grados (89,6º F) el sábado y llegarán a 33º grados (91,4º F) el domingo.

En sus nuevas normas para 2025, el organismo rector, la FIA, introdujo unos chalecos refrigerantes para los pilotos que bombean líquido a través de una red de tubos en el dispositivo.

Los pilotos no están obligados a usarlos, pero no pueden ahorrar peso prescindiendo de ellos.

Quienes no utilicen el chaleco deben tener algún equipo de refrigeración instalado en el coche, además de lastre para compensar el peso del chaleco.

La FIA comenzó a trabajar en la tecnología de refrigeración para los pilotos después de que en el Gran Premio de Qatar de 2023 varios necesitaron atención médica tras sentirse indispuestos por el calor.

Singapur es una carrera muy dura para los pilotos de F1 debido al calor y la humedad en el circuito urbano, a pesar de que la carrera se disputa por la noche.

En el pasado, los pilotos han dicho que el calor de la ciudad hace que el agua que llevan en el coche no sea agradable de tomar, y algunos llegaron a compararla con té caliente.

Comentarios