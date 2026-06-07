Dennis te Kloese arriba a Monterrey para asumir presidencia

El nuevo presidente deportivo de Rayados, Dennis te Kloese, arribó a la ciudad de Monterrey para comenzar de manera presencial su gestión al frente del proyecto deportivo del club regiomontano.

El directivo neerlandés llegó acompañado de su familia y se mostró entusiasmado por asumir una nueva etapa en el futbol mexicano, ahora con la responsabilidad de encabezar la estructura deportiva de la institución albiazul.

Te Kloese inicia nueva etapa en el club regiomontano

Su llegada marca el inicio formal de una etapa clave para Rayados; tras la salida del 'Tato' Noriega, ahora Te Kloese busca consolidar su planeación deportiva de cara al próximo torneo y fortalecer las decisiones relacionadas con el armado del plantel, la estructura interna y el proyecto a mediano plazo.

Al llegar a Monterrey, el nuevo directivo destacó el reto que representa integrarse a una institución con alta exigencia deportiva y una afición que espera resultados inmediatos.

Sobre su llegada al nuevo proyecto deportivo de Rayados, Dennis te Kloese expresó su entusiasmo por asumir el cargo.

El nuevo dirigente albiazul destacó la ilusión con la que inicia esta nueva etapa en su carrera.

"Muy ilusionado, para mi es un gran honor que me hayan invitado a este nuevo proyecto, con muchas ganas de seguir trabajando", mencionó te Kloese.

El presidente deportivo también reconoció la expectativa que existe alrededor de su incorporación al club y aseguró que trabajará para responder a ese entorno de exigencia.

Te Kloese aseguró que buscará estar a la altura de las metas deportivas de la institución y de su afición.

"Se que hay mucha expectativa entonces vamos a cumplir con eso", comentó el presidente deportivo.

Un directivo con amplio recorrido en México

Dennis te Kloese no es un desconocido para el futbol mexicano. Su trayectoria en el país comenzó en 2003 con Chivas, donde formó parte del área de visorías y desarrollo deportivo, participando en la detección y formación de talento.

Posteriormente, continuó su carrera en Chivas USA entre 2005 y 2008, adquiriendo experiencia en gestión deportiva dentro de la Major League Soccer.

Entre 2008 y 2011 trabajó con Tigres como director de fuerzas básicas, etapa en la que colaboró en el desarrollo de futbolistas juveniles y conoció de cerca el entorno futbolístico de Nuevo León.

Uno de los capítulos más relevantes de su carrera en México llegó dentro de la Federación Mexicana de Futbol, donde entre 2011 y 2018 ocupó distintos cargos relacionados con selecciones nacionales y desarrollo deportivo.

Durante ese periodo fungió como director de selecciones menores y posteriormente como director de Selecciones Nacionales, participando en procesos de formación que coincidieron con algunos de los mayores éxitos recientes del futbol mexicano.

Experiencia internacional para reforzar el proyecto albiazul

Además de su recorrido en México, Te Kloese cuenta con experiencia internacional en la MLS y en el futbol europeo, donde participó en proyectos deportivos de alto nivel.

Su perfil combina trabajo en scouting, fuerzas básicas, selecciones nacionales, gestión deportiva y planeación institucional, áreas que Rayados buscará aprovechar en esta nueva etapa.

Con su arribo a Monterrey, el club inicia una fase de reestructura deportiva en la que el neerlandés tendrá un papel central para definir el rumbo competitivo del equipo.

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