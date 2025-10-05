Detienen a ex futbolista Omar 'N' por abuso sexual infantil

La Fiscalía del Estado de Jalisco cumplimentó una orden de aprehensión contra el ex delantero Omar "N" por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

El operativo fue implementado en el municipio de Zapopan, luego de recibir una denuncia contra el ex seleccionado nacional, por ejercer presunto abuso en contra de una adolescente en varias ocasiones. durante los últimos meses.

Elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia fueron los encargados de llevar a cabo la aprehensión del también ex entrenador.

La Fiscalía del Estado reiteró que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, debido a que, se presume que el ex jugador de las Chivas ya había cometido acciones similares anteriormente.

En las próximas horas, Omar "N" será puesto a disposición del Juzgado para definir su situación jurídica.

