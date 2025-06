Di María lidera goleada de Benfica ante Auckland City

Al compás de un par de penales convertidos por Ángel Di María, Benfica aplastó el viernes 6-0 a Auckland City en un partido del Mundial de clubes que se retrasó en el entretiempo debido a truenos y relámpagos.

Leandro Barreiro también firmó un doblete para que el club portugués obtuviera su primera victoria en el Grupo C.

Después de ser vapuleado 10-0 en el debut ante el Bayern Múnich, el equipo de Nueva Zelanda que representa a Oceanía resistió tenazmente frente a Benfica y parecía irse al descanso con un 0-0.

📹 Every ANGLE of that Di Maria goal!



