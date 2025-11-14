Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_14_at_6_43_10_PM_f3ca4d95a4
Deportes

Dinamarca derrota a México en el inicio de Billie Jean Cup

El encuentro, que marcó el inicio de este torneo por países en el Club Sonoma, concluyó con parciales de 6-4 y 6-4 a favor de Rebecca Munk Mortensen

  • 14
  • Noviembre
    2025

La serie de Playoffs de la Billie Jean King Cup by Gainbridge entre México y Dinamarca inició con un revés para el equipo local, luego de que Victoria Rodríguez cayera en sets corridos ante Rebecca Munk Mortensen, poniendo a los visitantes con una ventaja inicial de 1-0.

El encuentro, que marcó el inicio de este torneo por países en el Club Sonoma, concluyó con parciales de 6-4 y 6-4 a favor de la tenista danesa. El equipo ganador de esta serie avanzará a las clasificatorias del 2026.

Aunque la duranguense Victoria Rodríguez mostró pelea en la cancha, no pudo contrarrestar la consistencia y los potentes golpes de Munk Mortensen, quien solo se vio abajo en el marcador en una ocasión durante el partido.

En el primer parcial, la danesa logró un break de entrada. Rodríguez logró recuperar el terreno perdido en el octavo game, emparejando momentáneamente el marcador a cuatro juegos. Sin embargo, Munk Mortensen inmediatamente respondió con otro rompimiento y mantuvo su servicio para llevarse el primer set.

Rebecca Munk Mortensen

El segundo set siguió un guion similar: Mortensen comenzó con un break, que Rodríguez pudo recuperar de inmediato. No obstante, la danesa volvió a romper el servicio de la mexicana en el tercer juego y tomó una ventaja que ya no soltó hasta el final del partido, sellando el primer punto para Dinamarca.

A pesar del resultado, México, que se ubica en el lugar 20 del ranking de la Billie Jean King Cup (por encima de Dinamarca, en el lugar 26), cuenta con la ventaja de jugar como local y el apoyo de su público.

El peso de buscar la igualada recae ahora en Renata Zarazúa. La tapatía intentará emparejar la serie cuando enfrente a la danesa Johanne Christine Svendsen en el segundo punto de la jornada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_6_10_17_PM_92eb556ec6
La familia es clave en el alto rendimiento: Angélica Gavaldón
Whats_App_Image_2025_11_15_at_5_47_36_PM_c985fecd91
Juventud de Reynosa se une a la 'Marcha Nacional'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
rtghes_1dee73edbe
Celebran marcha pacífica por la seguridad en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×