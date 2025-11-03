Dividen triunfo en corrida dominical de la Monumental Monterrey

En una tarde espléndida, en la cual el público registró un tercio de entrada, los espadas Juan Pablo Sánchez, Enrique Colombo y el moreliano Isaac Fonseca se repartieron un total de tres orejas, una para cada diestro, y que pudieron ser más, pero que fueron perdidas por fallas en el acero en la corrida celebrada ayer en la Monumental Monterrey, que el plano artístico dejó satisfecho a los asistentes.

Juan Pablo Sánchez, con el abreplaza, un toro de gran calidad pero poco empuje, se prodigó en una faena larga, templada y sentida que hizo vibrar los tendidos del coso que correspondió a la entrega mostrada por el hidrocálido en su labor, que le fue premiada con una oreja, mientras que a los restos del bravo de San Fernando se le reconoció su calidad con una merecida vuelta al ruedo. Con su segundo, un toro de imponente presencia, poco pudo hacer ante las dificultades y la falta de colaboración de su enemigo, escuchando al final de su faena, silencio.

Por su parte, el diestro venezolano Enrique Colombo, con su primero de su lote y segundo de la tarde de la dehesa de Boquilla del Carmen, encendió los tendidos al cubrir de manera emocionante el segundo tercio. En su faena de muleta, el diestro hilvanó emocionantes series por ambos lados que le fueron coreadas por el respetable que, luego de certera estocada, le fue reconocida su labor con una oreja. En tanto su segundo, un jabonero de mucho motor y de condiciones complejas, el espada hizo lo que pudo, pudiendo hacer muy poco ante las condiciones adversas de su enemigo, escuchando silencio.

En tanto, el moreliano Isaac Fonseca poco pudo hacer ante un toro de malas ideas y escaso de transmisión, tratando de abreviar sin lograrlo. En su segundo, el diestro lidió las iniciales embestidas de manera técnica ante las condiciones aún inciertas que mostró el cornúpeta. Con la muleta, de forma temeraria y valiente, el moreliano inició su faena de hinojos en los medios para recibirlo de largo con un péndulo muy ajustado para mantenerse hincado y aguantarlo para volvérselo a pasar por la espalda ante la aún indefinida condición del animal. Ya de pie, el espada sometió las inicialmente descompuestas embestidas de su enemigo para hilvanar una faena emotiva que fue creciendo conforme el torero y toro se entregaban en un quehacer que pudo ser de dos orejas y que quedó en una debido a la defectuosa colocación de la toledana que sepultó en el primer viaje.

A pesar de ello, Fonseca fue reconocido por el público local por su valiente y emocionante labor, salvando el final de la tarde de cierto tedio que se manifestó entre el público que tuvo que “aguantar” la lidia seguida de tres toros fríos, de poca transmisión, de mucho peligro y sin faena posible, que fueron los corridos en tercero, cuarto y quinto lugar de la lidia.

La empresa anuncia para el próximo domingo la reaparición del espectacular rejoneador español Andy Cartagena y los diestros regiomontanos Juan Fernando y Sergio Garza, quienes lidiarán un encierro de La Concepción.

Comentarios