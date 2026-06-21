Dricus du Plessis y Kamaru Usman estelarizarán evento UFC KC

El combate reunirá a dos excampeones en una pelea con implicaciones importantes para las 185 libras, donde ambos buscarán acercarse nuevamente por el campeonato

Dricus du Plessis y Kamaru Usman protagonizarán una de las peleas más atractivas del calendario de UFC, luego de confirmarse su enfrentamiento para el próximo 18 de julio en Kansas City en la división de peso medio.

El combate reunirá a dos excampeones de la compañía en una pelea con implicaciones importantes para las 185 libras, donde ambos buscarán acercarse nuevamente a la conversación por el campeonato.

Du Plessis busca recuperar terreno en peso medio

Para Dricus du Plessis, el duelo representa una oportunidad clave para volver a posicionarse en la élite de la división tras haber perdido el cinturón de peso medio frente a Khamzat Chimaev.

El peleador sudafricano llega con marca profesional de 23 victorias y 3 derrotas, respaldado por un estilo agresivo, presión constante y capacidad para finalizar tanto por nocaut como por sumisión.

Antes de perder el título, Du Plessis había construido una de las etapas más sólidas de su carrera, con triunfos de alto perfil que lo llevaron a convertirse en campeón y mantenerse como uno de los nombres más fuertes dentro del peso medio.

Usman sube de reto en busca de otra oportunidad histórica

Del otro lado estará Kamaru Usman, excampeón welter y considerado uno de los mejores peleadores en la historia de las 170 libras.

El nigeriano-estadounidense llega con récord de 21 triunfos y 4 derrotas, además de una amplia experiencia en peleas titulares y escenarios de máxima presión.

Usman ya ha competido anteriormente en peso medio y ahora buscará dar un golpe de autoridad en una división donde una victoria sobre Du Plessis podría colocarlo muy cerca de una nueva oportunidad por el cinturón.

La pelea promete un contraste interesante. Du Plessis suele imponer ritmo, volumen y potencia desde los primeros intercambios, mientras que Usman destaca por su lucha, control físico, resistencia y experiencia para manejar combates largos.

Además del atractivo deportivo, el enfrentamiento tiene un peso estratégico para UFC, ya que el ganador podría quedar en una posición privilegiada dentro del panorama titular de las 185 libras.

Dos excampeones con mucho en juego

Aunque UFC no ha anunciado oficialmente el combate como eliminatoria por el título, el duelo tiene todos los elementos para influir directamente en el futuro inmediato del peso medio.

Du Plessis intentará demostrar que sigue siendo contendiente directo al campeonato, mientras que Usman buscará confirmar que todavía puede competir al máximo nivel y aspirar a hacer historia en una segunda división.

Con 44 victorias profesionales combinadas, el enfrentamiento entre ambos excampeones se perfila como una de las peleas más relevantes del verano para las artes marciales mixtas.