Duplica México a Colombia y domina medallero centroamericano

México suma 27 oros, el doble que Colombia, para afianzarse en la cima del medallero tras tres jornadas, impulsado por triunfos en judo y remo

México mantuvo el liderato del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al cerrar la tercera jornada de competencias con 27 medallas de oro, una cifra que duplica las 12 preseas doradas de Colombia, su más cercano perseguidor.

La delegación mexicana llegó a 70 medallas en total, consolidando su dominio en el certamen gracias a nuevas victorias en judo, remo y esquí acuático.

Iker Casas conquista el oro en judo

Uno de los protagonistas de la jornada fue el judoca Iker Casas, quien se proclamó campeón de la categoría de -80 kilogramos al derrotar 2-0 al colombiano Miguel Trejos en la final.

Tras conseguir la medalla de oro, Casas aseguró que mantuvo la concentración durante toda la competencia para cumplir el objetivo que se había planteado antes del torneo.

"No sentí presión en ningún momento. Tenía una promesa que tenía que cumplir. No iba a volver a México sin lograr este objetivo y tenía que demostrarme a mí mismo. Todo el tiempo estuve enfocado", declaró.

¡ORO PARA MÉXICO! 🥋🇲🇽



El mexiquense Iker Casas García vence 2-0 al colombiano Miguel Trejos, en la final de la categoría -80 kilos y se lleva el metal dorado 🥇de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.#SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/GVpnXapGK5 — CONADE (@conadeoficial) July 27, 2026

Remo aporta dos oros más para México

La cosecha mexicana también creció gracias a las actuaciones de Kenia Lechuga y Alexis López, quienes se llevaron el primer lugar en las pruebas individuales de remos cortos disputadas en el Centro de Remo y Piragüismo Presa de Rincón.

Lechuga, medallista en campeonatos mundiales, obtuvo el oro con un tiempo de 7:54.49 minutos, superando a la cubana Loraidis Echavarría y a la venezolana Kimberlin Meneses.

Por su parte, Alexis López registró 7:23.11 minutos para imponerse al dominicano Ignacio Vásquez y al cubano Leduar Suárez.

"Siempre me motiva dedicarle mis competencias a las personas que más quiero, por supuesto a mi país, a mi familia, amigos y hasta a mis perritos", expresó Lechuga tras su triunfo.

#SantoDomingo2026🇩🇴#Remo 🚣🏼‍♀️



¡Kenia Lechuga es de oro! 🇲🇽🥇



🤩 La subcampena mundial hace valer su favoritismo y sube a lo más alto del podio de Skiff Individual con un tiempo de 7:54.49, arrasóa final con más de 15seg de ventaja 🤯



¡Felicidades Kenia, orgullo mexicano! 👏🏻 pic.twitter.com/BcIfjOohHR — Deporte Mexicano (@DeporteMexa) July 27, 2026

Así marcha el medallero