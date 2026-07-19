Inicio / Deportes / EA Sports acierta al campeón de cinco Mundiales consecutivos

El título de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también prolongó una de las rachas más llamativas fuera de la cancha: EA Sports acertó por quinta edición consecutiva la selección que terminaría levantando el trofeo.

Antes del comienzo del torneo, la compañía utilizó el motor de EA Sports FC 26 para realizar una simulación del nuevo formato de 48 participantes, el resultado, publicado el 6 de junio, colocó a España como campeona mundial por segunda ocasión.

La predicción se confirmó el 19 de julio, cuando la Roja derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra, con la anotación de Ferran Torres al minuto 106 en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

Una racha que comenzó y continúa con España

La serie de aciertos comenzó en Sudáfrica 2010, cuando el videojuego pronosticó el primer campeonato mundial de España.

Cuatro años después, eligió a Alemania para conquistar el torneo organizado en Brasil en 2014 convirtiéndose en la primera selección europea que ganaba una Copa del Mundo disputada en Sudamérica.

Para Rusia 2018, la simulación señaló a Francia como campeona, mientras que en Qatar 2022 colocó a Argentina en lo más alto.

Con el nuevo campeonato español, EA Sports suma cinco ganadores consecutivos correctamente pronosticados: España, Alemania, Francia, Argentina y nuevamente España.

Acertó al campeón, pero no todo el torneo

La racha se limita a la selección ganadora, pues los marcadores, rivales de las finales y varias distinciones individuales no coincidieron con lo sucedido en la cancha.

En 2010, el videojuego proyectó que España vencería a Brasil en la final, pero la Roja enfrentó a Países Bajos.

Para 2014 también colocó a la selección brasileña en el partido por el título, aunque Alemania terminó imponiéndose a Argentina.

En 2018 pronosticó una final entre Francia y Alemania, cuando el conjunto francés disputó el campeonato contra Croacia. Cuatro años más tarde acertó la coronación argentina, pero proyectó a Brasil como su rival y no a Francia.

La simulación de Qatar también anticipó correctamente que Lionel Messi recibiría el Balón de Oro y Emiliano Martínez el Guante de Oro. Sin embargo, colocó al capitán argentino como máximo goleador, reconocimiento que finalmente obtuvo Kylian Mbappé.

Algo similar ocurrió en 2026. EA Sports eligió a Lamine Yamal como máximo anotador del torneo, pero la Bota de Oro terminó nuevamente en manos de Mbappé, quien cerró la competencia con diez goles.

La primera predicción sin el nombre FIFA

El pronóstico de 2026 tuvo una diferencia importante respecto a los cuatro anteriores, ya que fue el primero realizado después de la separación comercial entre Electronic Arts y la FIFA.

Por esa razón, el torneo virtual apareció bajo el nombre “The World’s Game” dentro de EA Sports FC 26, con una modalidad de 48 selecciones, fase de grupos, rondas eliminatorias y una final, pero sin utilizar la identidad oficial de la Copa del Mundo.

La simulación tomó como referencia las calificaciones, plantillas y atributos individuales incluidos en el videojuego. Aunque el resultado extendió una racha extraordinaria, no representa un modelo científico ni una fórmula capaz de anticipar cada partido, como demuestran las diferencias entre los cuadros virtuales y los resultados reales.