Eduardo Banda recibe el trofeo 'Hugo Sánchez' en Liga Premier

Eduardo Banda, delantero regiomontano de Real Apodaca FC, se coronó como campeón de goleo en la Serie A de la Liga Premier de la Federación Mexicana de Futbol, con 21 goles en la Temporada 2023-2024, por lo que este fin de semana recibió el trofeo ‘Hugo Sánchez’, la máxima distinción que otorga dicha liga.



El trofeo tiene como distinción la chilena que alguna vez hizo Hugo Sánchez en el Real Madrid ante Logroñés, ya que cuando la Liga Premier en 2017 pidió permiso al Pentapichichi de ponerle su nombre al reconocimiento, el exfutbolista aceptó, pero solicitó como condición que fuera hecho con su figura por el escultor Bernardo Silva.



La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Cancún, en donde la Liga Premier otorgó el trofeo, pero Eduardo Banda no pudo estar presente, debido a que problemas con la aerolínea que lo llevaría hasta Quintana Roo, por lo que el presidente del consejo directivo de Real Apodaca, Carlos Tercero Romero, fue quien subió al escenario para recibirlo a nombre del goleador del equipo.



“Nos sentimos muy orgullosos de él, muy prestigiados con su presencia en nuestro equipo, es un elemento estratégico para nuestros planes de éxito que buscamos llevar a cabo. Para esta próxima temporada él está considerado, es parte de la columna vertebral, no sólo a corto plazo, porque los planes del equipo son muy ambiciosos (conseguir el ascenso). Estamos seguros de que puede ser bicampeón de goleo”, dijo Tercero Romero.





¿Cuántos goles anotó Banda en la Liga Premier 2023-2024?



Eduardo Banda jugó la primera vuelta con Saltillo FC, con quien hizo 12 anotaciones; posteriormente, llegó con Real Apodaca y sumó otras 9 dianas, para alzarse con el trofeo individual.



"Contento, más que nada porque desde que inicié el torneo me puse esta meta de conseguir el título de goleo y gracias se volvió a dar otro más”.



Cabe destacar que Eduardo Banda no renuncia al sueño de volver a la Liga MX, donde ya debutó con Rayados con Diego Alonso y Antonio Mohamed también le dio minutos; y aunque no jugó, fue parte del equipo que viajó al Mundial de Clubes. Por lo pronto, tiene contrato con Real Apodaca y buscará dar lo mejor para conseguir el ansiado ascenso a Liga de Expansión.



"Enfocarnos ahora a hacer pretemporada y vamos a estar en los primeros lugares el siguiente torneo, vamos a ir por el campeonato. Dios quiera (me volteen a ver) y así sea y pueda llegar una oportunidad de una división más arriba (Liga MX o Expansión)".



¿Quién es Eduardo Banda?



Banda es un joven de 23 años, que salió de la escuela oficial Francisco Avilán y llegó a las fuerzas básicas de Rayados desde 2014, donde con sólo 12 años de edad fue campeón de goleo en la Copa Rayados.



Fue multicampeón de goleo en diferentes categorías en las fuerzas básicas del conjunto albiazul, lo cual lo llevó a formar parte de la Selección Mexicana de la Sub 15 a la Sub 20, donde también destacó como goleador.



Lalo fue prestado a Alebrijes de Oaxaca, donde militó en el Clausura 2022 en Liga Premier; y para el Apertura 2022 y Clausura 2023 fue parte del Correcaminos, donde lo utilizaron tanto en Premier como en Liga de Expansión.



Al convertirse en jugador libre a mediados del 2023, se enroló con Saltillo FC de Liga Premier, pero en la segunda vuelta de la Temporada 2023-2024 pasó a ser refuerzo de lujo de Real Apodaca, de esta misma liga, un club que recién nació en julio 2023 en Nuevo León y con quien actualmente tiene contrato.

