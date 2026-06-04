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El Abierto Monterrey de tenis vivirá su edición número 18

El evento se celebrará del 22 al 29 de agosto en el Club Sonoma y estarán presentes tenistas top como Linda Noskova, Ekaterina Alexandrova y Anastasia Potapova

  • 04
  • Junio
    2026

Comienza la cuenta regresiva para la edición #18 del Abierto Monterrey de tenis femenil que se celebrará del 22 al 29 de agosto de este año en el club Sonoma, con la presencia de raquetas internacionales.

Linda Noskova, campeona del 2024, y Ekaterina Alexandrova, finalista del año pasado, además de Anastasia Potapova, quien pasa por el mejor momento de su carrera, están confirmadas para jugar la 18° edición de este certamen.

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Con una bolsa de premiación de un millón 260 mil dólares, la mejor de su historia, el abierto Monterrey se consolida como el mejor torneo de categoría WTA500 en México y latinoamérica gracias a la presencia de las mejores jugadoras del circuito y las amenidades extra cancha que ofrecen.

El cuadro principal se jugará a partir del domingo 23 de agosto, por lo que los aficionados tendrán un día más de tenis de altura.

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Por las mexicanas están confirmadas Renata Zarazua y Giuliana Olmos, las dos jugadoras nacionales más destacadas en la actualidad.

En apoyo al tenis mexicano, el abierto tendrá un torneo de pre-calificación exclusivo para jugadoras semiprofesionales del país del 14 al 16 de agosto en el club Sonoma, donde estará en juego un wild card para la calificación del torneo, solo en la modalidad de singles.

El evento contará con actividades alternas a los partidos como el Wellness day, el Kids day, y conciertos con bandas locales, destacando el concierto que ofrecerá el dúo venezolano Lagos, al terminar la final de singles el sábado 29 de agosto.

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