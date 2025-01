El camino de la Selección Mexicana varonil y femenil en 2025

El 2025 se perfila como un año emocionante y desafiante para la Selección Mexicana, tanto en su rama varonil como femenil.

Con compromisos internacionales de alto nivel, ambas escuadras buscarán consolidar su nivel competitivo y prepararse para los torneos más importantes del año.

El equipo varonil, dirigido por Javier Aguirre, iniciará el año con amistosos de alto calibre ante dos gigantes sudamericanos: River Plate de Argentina e Internacional de Porto Alegre de Brasil.

Estos partidos, programados para el primer trimestre del año, servirán como preparación para las Semifinales de la Concacaf Nations League, que se jugarán el 20 de marzo de 2025.

Los horarios y enfrentamientos de esta etapa son los siguientes:

Estos duelos serán un termómetro para medir el nivel del Tri antes de competencias internacionales más exigentes.

The stage is set ✅



Read more: https://t.co/KpGUvPfy6h pic.twitter.com/oNpfqeXtrV