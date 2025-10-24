El Clásico es para Osos de FIME: vence a Elefantes de FACPYA

Justo cuando parecía que su invicto se tambaleaba, la defensa de los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) apareció para apagar la rebelión.

Un balón suelto forzado por el defensivo Álvaro Olivo selló una victoria de FIME por 20-14 sobre los Elefantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPYA), en el Clásico de la actual temporada de la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

FACPYA intentaba un regreso con un minuto en el reloj, estaba en medio campo y tenía el ovoide en su poder.

Osvaldo ‘El Refri’ Hernández, quarterback de los Elefantes, salió de la bolsa de protección y cuando intentaba buscar a un receptor libre, llegó un manotazo de Olivo que le hizo perder el balón, sellando el triunfo 24 al hilo de los Osos.

Fue una noche de fiesta en el Estadio Gaspar Mass, con dos porras que apoyaron a sus equipos.

Ángel Sánchez, Diego Balleza y Luis Antonio Vento anotaron por FIME, mientras que Martín Abrego y Adrián Vallarta se hicieron presentes por FACPYA.

Con su triunfo, los Osos, que salieron con un jersey en color negro, pusieron su marca en seis triunfos sin derrota en esta campaña de 2025.

