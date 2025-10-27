Cerrar X
Deportes

El Clásico Regiomontano 141 enfrentará a equipos… ¡Invictos!

El duelo será a las 19:05 horas en el ‘Gigante de acero’: Rayados no ha perdido en casa en este certamen, y Tigres no registra tropiezos al jugar como visitante

  • 27
  • Octubre
    2025

Este lunes arranca la semana del Clásico Regiomontano 141 entre Rayados y Tigres, que enfrentará a equipos invictos.

Tras concluir la Jornada 15 este fin de semana, dentro de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en la que Tigres venció en casa 2-0 a Xolos, y Rayados perdió de visita por 2-0 ante Cruz Azul, todo está listo para que el próximo sábado se celebre el capítulo 141 del derbi de la Sultana del Norte, que enfrentará a dos clubes invictos en este certamen.

El Monterrey del director técnico español Domenec Torrent marcha invicto como local (con cinco ganados y dos empates, sin derrotas) y ‘La U’ no ha perdido como visitante (registra cuatro triunfos y tres igualadas, sin tropiezos).

El duelo corresponde a la Fecha 16 del campeonato mexicano y será a las 19:05 horas en el ‘Gigante de acero’.

Tras 140 ediciones de la guerra civil de Nuevo León, los felinos tienen 50 victorias, por 47 de Rayados y 42 empates, así como un juego suspendido, con 188 goles auriazules y 176 de La Pandilla.

“Tenemos que levantarnos, estamos fuertes en casa, hay que ver cómo lo afrontamos. Lo que nos interesa es hacer el máximo de puntos, a ver dónde quedamos al final”, dijo el timonel de La Pandilla.

“Tenemos presión. Yo le voy al Barcelona; cuando era joven, siempre ganaba el Real Madrid.  Cuando ganaba Barcelona, festejaba, y el Madrid celebraba el campeonato. Yo quiero quedar campeón. El partido de Tigres, por la repercusión, hemos superado que el Clásico es lo más importante. Es el siguiente; sé la repercusión que tiene. Vamos a intentar ganar, es un partido más, ahora van terceros, esto es futbol”, puntualizó el estratega ibérico.

Rayados, sin descanso

Todavía no pasaban ni 24 horas de haber perdido ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, y el cuerpo técnico y plantel del Monterrey ya entrenaban en la capital del país de cara al juego ante Tigres en el Clásico Regio, de la Jornada 16 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.


