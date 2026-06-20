El Estadio Universitario albergará entrenamientos mundialistas

Tigres confirmó que el Volcán formará parte de la preparación de selecciones participantes en el Mundial de la FIFA 2026™

El Estadio Universitario formará parte de las actividades oficiales de preparación de selecciones durante la Copa del Mundo 2026, al recibir entrenamientos de los representativos nacionales de Corea del Sur y Sudáfrica los días 22 y 23 de junio.

Club Tigres informó que la cancha del Volcán se encuentra lista para albergar las sesiones de ambos equipos, con el objetivo de ofrecer condiciones adecuadas para que puedan preparar sus próximos compromisos dentro del torneo mundialista.

De acuerdo con la programación dada a conocer por el club, la selección de Corea del Sur tendrá dos sesiones de entrenamiento en el Estadio Universitario.

El primer entrenamiento está programado para el 22 de junio a las 11:35 horas, mientras que la segunda práctica se realizará el 23 de junio a las 20:30 horas.

La selección de Sudáfrica también utilizará las instalaciones del Volcán como parte de su preparación mundialista.

Su entrenamiento está previsto para el 23 de junio a las 17:00 horas, en una jornada que reforzará la actividad internacional del inmueble universitario durante la fase de grupos.

Podría recibir más entrenamientos en fases finales

Club Tigres señaló que los entrenamientos de los equipos que clasifiquen a los dieciseisavos de final, programados para los días 27 y 28 de junio entre el ganador del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C, permanecen pendientes de confirmación.

El club destacó que representa un orgullo que el Estadio Universitario sea considerado dentro de las actividades oficiales de preparación de selecciones mundialistas y reiteró su disposición para colaborar en la operación del torneo.

Con estas sesiones, el Volcán vuelve a posicionarse como un escenario de referencia para el futbol internacional y como parte activa de la agenda mundialista en Nuevo León.