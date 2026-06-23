El sonorense de 19 años fue seleccionado con el pick 21 por los Pistons y traspasado a los Grizzlies, siendo el primer mexicano escogido en primera ronda

Inicio / Deportes / El mexicano Karim López hace historia en el Draft de la NBA 2026

México y la NBA cada vez están más unidos y lo sucedido este martes en el Draft de la NBA 2026 es muestra de ello.

Se trata de Karim López, de 19 años, nacido en Hermosillo, Sonora, que se convirtió en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado dentro de la primera ronda, siendo escogido por los Detroit Pistons con el pick global 21 para posteriormente ser intercambiado con los Memphis Grizzlies.

Karim López fue seleccionado con el pick #21 del #NBADraft por los Detroit Pistons; sin embargo, tras un canje, continuará su camino con los Memphis Grizzlies. 🇲🇽🏀



¡A brillar en la NBA! @memgrizz pic.twitter.com/Uk67mqmGSt — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 24, 2026

Un hito histórico para el baloncesto mexicano

Esto, además de ser algo histórico para un jugador nacido en México, posiciona a Karim López como uno de los prospectos más emocionantes de esta generación.

López, con 2.06 metros de estatura y una envergadura cercana a los 2.13 metros, llega a la NBA después de romper récords de anotaciones en el programa Nex Stars de la NBL.

López se fue a los 14 años a jugar con el Joventut de Badalona, pasó por varios equipos catalanes y vivió su última experiencia en los New Zealand Breakers.

Durante su estancia con la franquicia de Nueva Zelanda, el sonorense promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes y tuvo un 49% de acierto en tiros de campo.

EL MEXICANO HA LLEGADO A LA NBA PORFIN, TARDÓ EL PICK PERO LLEGÓ



DESDE SONORA PARA EL MUNDO



KARIM LÓPEZ ES UN GRIZZLIE pic.twitter.com/RWq2aLGzSW https://t.co/kAwLZvAruQ — The Night MVP (@TheNightMVP) June 24, 2026

Con su selección en el Draft de la NBA 2026, Karim López se convierte en el quinto mexicano de nacimiento que jugará en la National Basketball Association y el primero en ser escogido en primera ronda.