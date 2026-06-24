El segundo lugar es para… ¿Sudáfrica o Corea del Sur?

Este miércoles se celebra el tercer partido de la justa de 2026 en el Estadio Monterrey; en este duelo se definirá quién se queda con el subliderato del Grupo A

El Estadio Monterrey cierra este miércoles su participación en fase de grupos en la justa… y se prepara para la fase final.

Con el duelo entre las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur, correspondiente al Grupo A y que iniciará a las 19:00 horas, este miércoles el inmueble de Nuevo León le dice adiós a la fase de grupos de la justa veraniega de este 2026, misma en la que ha habido “lluvia” de goles, ya que en el primer duelo Suecia goleó 5-1 a Túnez, y en el segundo Japón superó 4-0 a los tunecinos.

Tras la primera ronda, en la que se han “gritado” 10 dianas, la casa de Rayados se preparará para un juego de fase final, que será en la ronda de dieciseisavos de final, que será protagonizada por el líder del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C.

En el cotejo de esta noche, está en disputa el segundo sitio del sector A, en el que los coreanos son sublíderes con tres puntos, luego de vencer a República Checa por 2-1 y caer 1-0 ante México, en las primeras dos jornadas de la Primera Ronda.

Los sudafricanos son último sitio con solamente una unidad, gracias al empate ante República Checa y al tropiezo ante los aztecas en las primeras dos fechas de la fase de grupos.

De ganar, Sudáfrica llegará cuatro puntos y se apoderará del segundo sitio, ya que superará en unidades a los coreanos, que requieren de no perder esta noche para seguir firmes en el segundo sitio del grupo, ya que México, que este miércoles mide fuerzas ante República Checa en la Ciudad de México, es inamovible de la cima.