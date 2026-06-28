Emma Raducanu se baja de Wimbledon por una fractura por estrés

La campeona del US Open 2021 confirmó que una lesión en la pierna derecha le impedirá disputar el Grand Slam, donde debutaría este lunes ante Antonia Ruzic

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La tenista británica Emma Raducanu anunció este domingo su retiro de Wimbledon debido a una fractura por estrés en la pierna derecha, una lesión que la dejará fuera del torneo más importante de su país.

La campeona del Abierto de Estados Unidos 2021 confirmó la noticia a través de sus redes sociales, apenas unas horas después de haber expresado en conferencia de prensa su deseo de competir en el All England Club.

Raducanu tenía programado debutar este lunes en la Cancha 1 frente a Antonia Ruzic, pero un último estudio médico confirmó que la molestia que arrastraba evolucionó a una fractura por estrés.

"He hecho todo lo posible para intentar llegar a la línea de salida mañana, pero después de un último escaneo esta noche, la molestia que he estado controlando se ha convertido en una fractura por estrés y me han recomendado médicamente que deje de forzar. Jugar en Wimbledon, frente a un público local, lo significa todo para mí, así que esto es realmente difícil de asimilar", escribió la británica.

La lesión comenzó durante la temporada de arcilla

La tenista explicó que las molestias aparecieron durante la temporada sobre arcilla y se agravaron en el torneo del Queen's Club, donde alcanzó la final tras disputar cinco partidos en poco tiempo.

"Queen’s, durante esa semana, fue mucha carga para mí. Cinco partidos después de no haber competido durante un tiempo. Pero simplemente lo estoy manejando con mi equipo lo mejor que puedo, agotando todas las opciones y haciendo lo que podemos", señaló.

La baja de Emma Raducanu representa un duro golpe para Wimbledon, que se queda sin su jugadora británica de mayor perfil. Aunque la tenista sorprendió al conquistar el US Open 2021 con apenas 18 años y proveniente de la fase de clasificación, desde entonces no ha vuelto a conquistar un título del circuito WTA.

Sin embargo, su reciente actuación en el Queen's Club, donde llegó hasta la final antes de caer ante Donna Vekic, había generado expectativas sobre un buen desempeño en el Grand Slam londinense, ahora frustrado por la lesión.