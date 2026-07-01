Senegal parecía tener asegurada la clasificación con goles de Habib Diarra e Ismaïla Sarr, pero Romelu Lukaku y Youri Tielemans marcaron en los últimos minutos

Inicio / Deportes / En tiempo extra Bélgica saca el triunfo ante senegal

Cuando todo apuntaba a una clasificación de Senegal, Bélgica sacó orgullo en el cierre del encuentro y rescató un empate 2-2 que llevó el partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a los tiempos extra.

El conjunto africano dominó buena parte del encuentro y llegó a tener una ventaja de dos goles, pero los Diablos Rojos reaccionaron en los minutos finales para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Senegal tomó el control desde el primer tiempo

El primer golpe llegó al minuto 24, cuando Habib Diarra apareció dentro del área para abrir el marcador y poner en ventaja a Senegal.

La presión africana continuó tras el descanso y al minuto 51 Ismaïla Sarr amplió la diferencia con el 2-0, un resultado que parecía sentenciar el encuentro y acercar a Senegal a la siguiente ronda.

Con el paso de los minutos, Bélgica tuvo dificultades para generar peligro y el reloj jugaba a favor del conjunto senegalés.

Lukaku y Tielemans cambiaron la historia

La reacción belga llegó cuando el partido parecía definido.

Romelu Lukaku descontó al minuto 86 para devolverle la esperanza a su selección y apenas tres minutos después, al 89, Youri Tielemans apareció con un remate que significó el 2-2 y desató la euforia en la banca europea.

La remontada en el cierre obligó a disputar los tiempos extra, donde ambos equipos buscarán el boleto a los octavos de final.

Después de verse contra las cuerdas durante gran parte del encuentro, Bélgica encontró la forma de cambiar el rumbo del partido en los minutos finales.

Ya en la prórroga, el propio Tielemans marcó el gol de la victoria desde el punto penal tras una revisión del VAR, completando la remontada de 3-2 que dio a Bélgica el pase a los octavos de final del Mundial FIFA™.