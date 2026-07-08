Enzo firma el gol 3,000 en la historia de los Mundiales

El mediocampista argentino firmó la anotación 3,000 en la historia de las Copas del Mundo al darle el triunfo a la Albiceleste sobre Egipto

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La dramática remontada de Argentina frente a Egipto dejó un momento que quedará grabado en la historia de las Copas del Mundo. El agónico gol de Enzo Fernández, que selló el triunfo 3-2 en tiempo agregado y aseguró el pase de la Albiceleste a los Cuartos de Final del Mundial de 2026, también pasó a la posteridad al convertirse en la anotación número 3,000 en la historia del torneo.

El mediocampista apareció en el instante decisivo para conectar de cabeza un preciso centro de Lautaro Martínez y culminar una espectacular reacción argentina, que dio vuelta al marcador en apenas 13 minutos.

Con ello, Fernández se unió a un selecto grupo de futbolistas que han marcado goles históricos en las Copas del Mundo.

El primer tanto en la historia del certamen fue obra del francés Lucien Laurent durante la inauguración del Mundial de 1930, cuando Francia venció a México. Casi cinco décadas después, el gol número 1,000 fue anotado por el neerlandés Rob Rensenbrink en la Copa del Mundo de Argentina 1978.

La anotación número 2,000 llegó en Alemania 2006 gracias al sueco Marcus Allbäck, mientras que ahora, en la edición de 2026, Enzo Fernández escribió una nueva página al marcar el gol 3,000 de la máxima competencia del futbol internacional.

Además de su valor simbólico, el tanto resultó decisivo para el desarrollo del torneo. Argentina parecía encaminada a la eliminación tras verse abajo 2-0 ante Egipto, pero reaccionó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y, finalmente, Enzo Fernández para consumar una remontada memorable que mantiene vivo el sueño albiceleste rumbo a las semifinales.

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En uno de los desenlaces más increíbles de la historia de la Copa del Mundo, Enzo Fernández dio a Argentina una clasificación agónica y, al mismo tiempo, marcó el gol número 3,000 en la historia del torneo.

Estos son algunos de los goles más emblemáticos del recuento histórico: