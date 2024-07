Es hora de jugar: arrancan los Juegos Olímpicos de París 2024

Es cierto, la ceremonia inaugural es este viernes en los Juegos Olímpicos de París 2024, sin embargo, la actividad deportiva arranca hoy miércoles con las disciplinas de futbol y rugby 7.

El balompié, en el cual no estará presente México ni en varonil ni en femenil, comienza con ocho encuentros, y los primeros dos en jugarse serán Uzbekistán Vs. España y Argentina Vs. Marruecos, ambos a las 07:00 horas, tiempo de Monterrey.

Los otros seis duelos son: Guinea-Nueva Zelanda, Egipto-República Dominicana, Irak-Ucrania, Japón-Paraguay, Francia-Estados Unidos y Malí-Israel; la rama femenil de esta disciplina inicia mañana jueves.

En rugby 7, el primer duelo será Australia Vs. Samoa, en varonil, a las 07:30 horas, tiempo de Monterrey.

La delegación mexicana abre fuego mañana jueves en tiro con arco, en la clasificación individual femenil a las 01:30 horas, tiempo de Monterrey, y en la clasificación individual varonil a las 06:15 horas, tiempo de Monterrey.

¡NO TE LOS PIERDAS!

Hoy se abre el telón de la edición XXXIII de la justa olímpica, y lo hace con partidos de futbol y rugby 7:

FUTBOL

RAMA VARONIL

Uzbekistán Vs. España, Grupo C, 07:00 horas

Argentina Vs. Marruecos, Grupo B, 07:00 horas

Guinea Vs. Nueva Zelanda, Grupo A, 09:00 horas

Egipto Vs. República Dominicana, Grupo C, 09:00 horas

Irak Vs. Ucrania, Grupo B, 11:00 horas

Japón Vs. Paraguay, Grupo D, 11:00 horas

Francia Vs. Estados Unidos, Grupo A, 13:00 horas

Malí Vs. Israel, Grupo D, 13:00 horas

RUGBY 7

RAMA VARONIL

Australia Vs. Samoa, Grupo B, 07:30 horas

Argentina Vs. Kenia, Gripo B, 08:00 horas

Francia Vs. Estados Unidos, Grupo C, 08:30 horas

Fiyi Vs. Uruguay, Grupo C, 09:00 horas

Irlanda Vs. Sudáfrica, Grupo A, 09:30 horas

Nueva Zelanda Vs. Japón, Grupo A, 10:00 horas

Australia Vs. Kenia, Grupo B, 11:00 horas

Argentina Vs. Samoa, Grupo B, 11:30 horas

Francia Vs. Uruguay, Grupo C, 12:00 horas

Fiyi Vs. Estados Unidos, Grupo C, 12:30 horas

Irlanda Vs. Japón, Grupo A, 13:00 horas

Nueva Zelanda Vs. Sudáfrica, Grupo A, 13:30 horas

Los horarios son tiempo de Monterrey.

