‘Esperamos la Liguilla y ahí seremos un equipo muy duro’: Correa

Rodeados de un ambiente festivo, Tigres varonil y Tigres Femenil ofrecieron su ya tradicional ‘Día de Medios’ este martes, en el cual ambas escuadras se declararon listas para el cierre del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX y llegar embalados a la Fase Final de esta campaña en la búsqueda de adjudicarse el campeonato en disputa.

Todo esto se realizó en un salón de eventos ubicado en un hotel del municipio de San Pedro.

“En cada campaña lo más importante es el cierre y afrontar estas cinco fechas de la mejor manera para cerrar un buen torneo”, refirió Guido Pizarro, director técnico de Tigres.

“Esperamos la Liguilla y ahí seremos un equipo muy duro”, declaró Ángel Correa, ofensivo felino.

Correa Martínez, quien se desarrolla como ofensivo del cuadro de la ‘U’, tuvo palabras de agradecimiento hacia sus coequiperos, exaltando la gran ayuda que le han brindado en el rectángulo verde de las canchas de la Liga MX.

Añadió que el cierre del torneo está a la vuelta de la esquina y sus fieles aficionados se están acostumbrando a cantar goles que les permitan seguir avanzando en el Torneo Apertura 2025.

El jugador francés André-Pierre Gignac afirmó que el llegar a la Liguilla no es ninguna novedad, ya que en sus 21 años de carrera ha disputado un sin fin de ellas, y añadió que a quien le tiene que probar su calidad es a sí mismo, concluyendo que se declara listo para la fase final del torneo mexicano.

Además de Correa y Gignac también estuvieron presentes su presidente Mauricio Culebro y Carlos Valenzuela, quien se desempeña como Vicepresidente de Operaciones y Marketing del Club, además de sus compañeros Nahuel Guzmán, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Rómulo Zwarg y Joaquim Pereira, comandados por su estratega Guido Pizarro.

Ilusionadas

“Veo al equipo muy ilusionado, por la forma en que se están dando las cosas”, destacó Greta Espinoza, defensa central de Tigres Femenil.

Espinoza, quien porta el dorsal cuatro de Tigres Femenil, señaló que el equipo está concentrado en sus últimas dos batallas que disputarán ante Atlético de San Luis en casa y contra Cruz Azul en la capital del país. Añadió que la recta final es lo más bonito del torneo, ya que la Tabla General se mueve y la Liguilla se disfruta.

De igual forma, para la mediocampista de Las Amazonas, María Sánchez, manifestó ese gran compromiso que adquirió al momento de su retorno al equipo, que se manifiesta a través de la lucha por ser las monarcas de esta campaña… que es su principal objetivo.

Acompañaron tanto a Greta como a la ‘Bombi’ Sánchez sus compañeras Jennifer Hermoso, Cristina Ferral, Thembi Kgatlana, Jheniffer Cordinali y su goleadora Diana Ordoñez, además de su director técnico, Pedro Martínez Losa; cabe destacar que en todo momento las representantes de Tigres Femenil se mostraron accesibles a los representantes de la prensa local y nacional.

Comentarios