Una encuesta hecha por la UVM revela que el 59% quiere ver a México campeón del torneo, pero solo 16% lo considera posible; persiste apoyo emocional alto

Inicio / Deportes / Esta es la confianza de México en el Tri para al Mundial FIFA™

La confianza de los mexicanos en la selección de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es un reflejo de entusiasmo contenido.

Y es que el deseo de ver al Tri campeón existe, pero la percepción de que realmente pueda lograrlo sigue siendo limitada, de acuerdo con una encuesta reciente.

De acuerdo al estudio “Pasión por el fútbol: percepción y pronóstico del torneo más esperado”, realizado por la UVM, muestra que el 59% de los encuestados quiere que México levante el título. Sin embargo, solo el 16% considera que la selección tiene posibilidades reales de coronarse.

Este contraste marca el tono de la confianza de los mexicanos hacia la selección: un apoyo emocional alto, pero una expectativa deportiva moderada.

Expectativas sobre el desempeño del Tri

En este sentido, la proyección sobre el desempeño del Tri se divide en distintos escenarios, donde el 28% cree que la Selección Mexicana quedará eliminada en octavos, el 20% apuesta por el tan ansiado “quinto partido”, y solo el 15% cree que se puede llegar a una semifinal o a la final.

Aun con ese escepticismo, el vínculo con la selección se mantiene fuerte.

Importancia del Mundial para los mexicanos

Pues, según lo revelado por el estudio, el 87% de los encuestados considera la justa mundialista como un evento importante, el 66% lo califica como la justa deportiva más relevante y el 84% afirma que fortalece la identidad nacional, lo que evidencia que el apoyo al Tri va más allá de los resultados.

En la encuesta también se muestra el peso social del futbol, pues el 91% cree que el torneo fomenta la convivencia, el 89% percibe unión cuando juega la selección y el 90% asegura que genera orgullo cuando México gana, reforzando su papel como fenómeno cultural más allá del rendimiento deportivo.

Seguimiento del torneo

En términos de seguimiento, el interés aumenta significativamente cuando juega México.

El 62% asegura que verá todos sus partidos, cifra que crece al 70% en hombres y baja al 56% en mujeres, mientras que el 46% seguirá una buena parte del torneo y solo el 16% afirma que verá todos los encuentros del Mundial.

Ambiente y consumo durante el Mundial

En cuanto al ambiente esperado alrededor del torneo, también apunta a una mezcla de fiesta y cautela.

El 59% prevé una afición en tono festivo, el 50% cree que la selección será apoyada incluso en caso de derrota, aunque el 45% considera probable la presencia de insultos en los estadios.

En cuanto al plano económico y de consumo, la fiesta más grande del futbol también tendrá impacto.

El 72% prevé un mayor gasto en alimentos y bebidas, el 35% en la televisión, video o internet, y otro 35% en restaurantes y bares.

Además, el 82% anticipa consumo de comida chatarra y el 58% de cerveza o alcohol durante el torneo.

El estudio se realizó en línea entre el 11 y 12 de mayo de 2026, considerando variables como edad, sexo, nivel socioeconómico, entidad y ocupación.