Este fin de semana sí habrá futbol en la Sultana del Norte

Tigres Femenil y Rayadas se volverán a ver las caras en un capítulo más del Clásico Regio Femenil, ya que se enfrentarán este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, en duelo de la Jornada 10 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

De cara a este derbi, el director técnico de Las Amazonas, Pedro Martínez Losa, habló en conferencia de prensa sobre lo que será este duelo ante Rayadas.

“Es uno de esos partidos que uno ya marca en el calendario al inicio, con la ilusión de saber lo que significa para los aficionados de llegar en un buen momento, en cuanto a la trayectoria del equipo... Ojalá podamos entre todos construir ese ambiente mágico que nos lleve a derrotar a nuestro eterno rival de la ciudad”, dijo.

Además, el técnico español agregó sobre lo que será la ausencia de Jaqueline Ovalle en este Clásico Regio.

“La salida de ‘Jacky’ siempre es algo que se resiente en un grupo, es una jugadora que nunca quieres perder, pero es área de oportunidad para otras jugadoras, para otros liderazgos”, apuntó.

Martin Losa agregó que, a pesar de estar más arriba que Rayadas y jugar como local, no se ve favorito en este Clásico Regio.

“Nosotros al jugar en nuestro estadio siempre pensamos en ganar; al final, las posiciones de la tabla realmente cuando valen es al final; la mejor versión de Tigres aún está por llegar. En ese sentido, no nos sentimos favoritos, nos sentimos con la responsabilidad de ofrecerle a nuestros fans el mejor partido posible, y ojalá que sea con la victoria”, puntualizó.





