Eurocopa 2028 arrancará en Cardiff y cerrará en Wembley

El futbol es un deporte que se vive día a día y, aunque falten tres años para la Eurocopa de 2028, ya se sabe dónde será su partido inaugural y su final.

Y es que este miércoles, los organizadores del torneo más importante de selecciones europeas confirmaron que el partido inaugural se llevará a cabo en Cardiff en el Estadio Nacional de Gales.

Los detalles se confirmaron el miércoles, en el lanzamiento oficial del torneo. El acto de inclusión fue la presentación del logotipo y otros detalles del certamen.

La Eurocopa de 2028 se jugará por todo el Reino Unido e Irlanda a través de ocho ciudades anfitrionas.

El sorteo para la eliminatoria se llevará a cabo en Belfast en diciembre de 2027.

¿Cuándo es la Eurocopa 2028?

El torneo está programado para comenzar el 9 de junio de 2028 en el Estadio Nacional de Gales. La final será el 9 de julio en Wembley.

¿Qué ciudades albergarán los partidos?

Birmingham: Villa Park

Cardiff: Estadio Nacional de Gales

Dublín: Dublin Arena

Glasgow: Parque Hampden

Liverpool: Estadio del Everton

Londres: Estadio del Tottenham Hotspur

Londres: Estadio de Wembley

Mánchester: Estadio del Manchester City

Newcastle: Parque St James

Sedes para fase de eliminación directa

Las semifinales y la final se llevarán a cabo en Wembley.

Los cuartos de final se jugarán en Dublin Arena, Hampden Park, Estadio Nacional de Gales y Wembley.

Los octavos de final tendrán un partido en cada estadio anfitrión, excepto en Wembley.

Para esta edición, los coanfitriones participarán en la eliminatoria para la Eurocopa 2028, con dos lugares reservados para los equipos mejor clasificados que no avanzarán directamente.

Si Inglaterra se clasifica directamente, su primer partido de grupo será en Mánchester y los dos siguientes en Wembley.

Si Escocia, Gales e Irlanda se clasifican directamente, sus partidos de grupo también estarán frente a sus fanáticos locales.

Comentarios