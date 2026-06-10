Exluchador Konnan sufre amputación de su segunda pierna

El exluchador Carlos Santiago Espada Moisés, mejor conocido como Konnan, sufrió la amputación de su segunda pierna derivada de complicaciones médicas.

A través de redes sociales se dio a conocer la noticia, la cual fue confirmada por el comentarista Victor Russo, quien afirmó que la primera intervención que tuvo, perdió una de sus piernas hace aproximadamente dos meses.

"Konnan ha sufrido una amputación de ambas piernas. Sabía que le habían amputado una, y la otra aún estaba en duda. Esa fue la última vez que hablé con él, hace unos dos meses. Tuvieron que amputarle la segunda".

Durante una entrevista, el cronista describió que el luchador cubano se encontraba en una rehabilitación exhaustiva, por lo que se encontraba débil.

"No hablé mucho con él porque está muy débil. Sonaba agotado, así que le dije: 'Hermano, descansa. Estamos rezando por ti. Te queremos'".

Por su parte, Hugo Savinovich mencionó que el exluchador cuenta con el apoyo de amigos y colegas del medio, pero se muestra conmocionado por esta noticia.

¿Quién es Konnan, el 'Hulk Hogan mexicano'?

Carlos Santiago Espada Moisés nació el 6 de enero de 1964 en Santiago de Cuba y se consolidó como uno de los luchadores más emblemáticos por su notable fuerza.

A principios de los años 90, Konnan se convirtió en la superestrella más grande de la lucha libre mexicana.

Trabajando para el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y siendo uno de los fundadores clave de la Tres Veces Estelar (AAA), llenaba estadios enteros. Su popularidad era tal que incluso protagonizó telenovelas (como El premio mayor) y grabó un disco de rap.

A finales de los 90, dio el salto a los Estados Unidos con la empresa estadounidense, donde alcanzó un éxito masivo.

Es considerado el puente definitivo entre la lucha libre mexicana y el wrestling estadounidense.

Gracias a él, talentos como Rey Mysterio Jr., Juventud Guerrera, Psicosis, y más recientemente, Pentagón Jr, y Fénix o el Hijo del Vikingo recibieron sus primeras grandes oportunidades en Estados Unidos.

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