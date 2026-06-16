Fabián Jaimes vuelve a Fuerza Regia para la temporada 2026

Fuerza Regia sigue moviendo piezas de cara a la temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP y este martes confirmó el regreso de uno de los basquetbolistas mexicanos con mayor recorrido de la última década.

Fabián Jaimes volverá a vestir los colores del conjunto regiomontano, al que ya defendió durante la campaña 2017-2018.

La incorporación del seleccionado nacional representa una inyección de experiencia para un equipo que buscará mantenerse entre los protagonistas del baloncesto mexicano.

A sus 33 años, Jaimes llega respaldado por una trayectoria que incluye participación en torneos internacionales de primer nivel y pasos por algunas de las organizaciones más importantes del continente.

Un referente de la Selección Mexicana

Originario del Estado de México, Jaimes se ha convertido en una de las caras habituales de la Selección Mexicana desde 2021. En ese periodo participó en competencias de alto perfil como la FIBA AmeriCup 2022 y la Copa Mundial FIBA 2023.

Además, formó parte del equipo que conquistó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023 y tuvo el reconocimiento de portar el gafete de capitán durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Su presencia constante en el combinado nacional lo ha consolidado como uno de los jugadores mexicanos más experimentados de la actualidad.

Una carrera construida dentro y fuera del país

Con 1.98 metros de estatura, Jaimes ha desarrollado una carrera profesional que lo ha llevado por distintas ligas de México, Estados Unidos, Argentina y Colombia.

En su trayectoria aparecen equipos como Capitanes de Ciudad de México, Astros de Jalisco, Soles de Mexicali, Panteras de Aguascalientes, Atenas de Córdoba y Tijuana Zonkeys, entre otros.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando se convirtió en el primer jugador mexicano firmado por Capitanes de Ciudad de México para competir en la NBA G League, un paso que abrió nuevas oportunidades para el talento nacional en el escenario internacional.

La vuelta a Monterrey tiene un significado especial para el jugador. Ocho años después de su primera etapa con Fuerza Regia, regresa convertido en un referente del basquetbol mexicano y con una hoja de vida mucho más amplia.

Durante ese tiempo acumuló títulos importantes, entre ellos el campeonato de los Ocho Grandes de la Liga ABE con la Universidad de las Américas Puebla en 2015, el campeonato del CIBACOPA con Tijuana Zonkeys en 2018 y el título de la Liga de Basquetbol Estatal de Chihuahua conquistado en 2025.

Su experiencia en distintos escenarios y su liderazgo dentro de la duela son algunos de los aspectos que más valoró la directiva regiomontana para concretar su regreso.

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