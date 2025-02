Fan de la NBA gana $100,000 dólares en un concurso del All-Star

Un aficionado de la NBA llamado Jaren ganó este domingo $100,000 dólares en un concurso organizado por el youtuber MrBeast durante el All-Star.

Durante uno de los descansos del juego de estrellas, MrBeast escogió a una persona del público para competir con el jugador de los Milwaukee Bucks, Damian Lillard.

El concurso constaba de meter un tiro desde el ligo central de la cancha antes que el jugador conectara tres desde la misma posición para así poder ganarse los $100,000 dólares.

Ambos participantes hacían sus tiros de forma alterna.

Mientras que Damian conseguía dos tiros, Jaren se quedaba cerca de poder encestar.

Fue cuando quedaban 15 segundos para que acabara el concurso cuando Jaren encestó el triple desde la media cancha después de que su tiro rebotara en el tablero.

El Chase Center de San Francisco celebró a lo grande el triunfo de Jaren, que culminó en medio de un enorme abrazo multitudinario con mascotas de la NBA y estrellas como Shaquille O'Neal y Kenny Smith.

Fan at NBA All star game hits a shot and wins $100,000

pic.twitter.com/qk0gyuwYCY