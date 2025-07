Fin de una era: Red Bull despide a Christian Horner tras 20 años

El veterano director de la escudería Red Bull, Christian Horner, fue despedido abruptamente este miércoles tras una trayectoria de 20 años en la que consiguió ocho campeonatos del mundo de pilotos en la Fórmula Uno y alcanzó el estatus de celebridad.

Red Bull no explicó los motivos de su decisión en su comunicado, pero dio las gracias a Horner por su trabajo y señaló que "siempre será una parte importante de la historia de nuestro equipo".

Laurent Mekies, quien está al frente del segundo equipo de la escudería, Racing Bulls, reemplazará a Horner como director ejecutivo de Red Bull.

Horner ocupó el puesto desde que Red Bull llegó en 2005 como constructor de la F1. Durante el Gran Premio de Gran Bretaña celebrado la semana pasada, sus funciones con normalidad fueron compatibles.

Está casado con Geri Halliwell, integrante del grupo de pop Spice Girls, y se convirtió en una figura célebre gracias a su protagonismo en la docuserie de Netflix sobre la Fórmula Uno, "Drive To Survive", donde su amarga rivalidad con Toto Wolff, de Mercedes, es un punto clave de la trama. Él y el campeón de F1 Max Verstappen fueron abucheados en el lanzamiento de la temporada en Londres en febrero.

Durante su etapa al frente de Red Bull, el equipo conquistó ocho títulos de pilotos, cuatro para Sebastian Vettel y otros cuatro para Max Verstappen, y seis campeonatos de constructores.

Esta temporada McLaren domina la competición, y el rendimiento de Red Bull ha disminuido, aunque el campeón defensor Verstappen sigue tercero en la clasificación y el equipo es cuarto.

