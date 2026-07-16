El jugador griego, de 31 años, se incorporó al Heat procedente de los Milwaukee Bucks como parte de uno de los movimientos más importantes de la temporada

Inicio / Deportes / Giannis Antetokounmpo inicia una nueva era con Miami Heat

Giannis Antetokounmpo fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Miami Heat, en un acto que marcó el inicio de una nueva etapa para la franquicia y que también alimentó las especulaciones sobre la posible llegada de otra figura a Florida.

Durante la ceremonia realizada en el Kaseya Center, el presidente del equipo, Pat Riley, celebró la incorporación del dos veces Jugador Más Valioso de la NBA y dejó abierta la puerta a otro movimiento de alto impacto.

“Logramos aterrizar el avión. Ahora hay otro que tenemos que aterrizar”, expresó Riley, acompañado por Antetokounmpo y el entrenador Erik Spoelstra.

Un legado histórico con los Bucks

La salida de Antetokounmpo pone fin a una de las etapas más exitosas en la historia de los Milwaukee Bucks.

Durante 13 temporadas, el griego se convirtió en el principal referente de la franquicia, al establecerse como su máximo anotador histórico y líder en categorías como rebotes, asistencias y bloqueos, consolidándose como uno de los jugadores más importantes que ha vestido el uniforme del equipo.

En ese periodo disputó 895 partidos de temporada regular, en los que acumuló más de 21 mil 500 puntos, cerca de 8 mil 900 rebotes y más de 4 mil 400 asistencias, con promedios de 24.1 puntos, 9.9 rebotes y 5.0 asistencias por encuentro.

Su palmarés con Milwaukee incluye un campeonato de la NBA en 2021, dos premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, un reconocimiento como MVP de las Finales, el galardón al Defensor del Año, además de múltiples selecciones al Juego de Estrellas y al Mejor Quinteto de la NBA, logros que lo colocan entre los jugadores más dominantes de su generación.

Uno de los momentos más recordados de su carrera llegó en las Finales de 2021, cuando lideró a los Bucks al primer campeonato de la franquicia en medio siglo con una actuación histórica que terminó por consolidar su legado en Milwaukee.

Giannis llega a Miami en un intercambio de alto impacto

El jugador griego, de 31 años, se incorporó al Heat procedente de los Milwaukee Bucks como parte de uno de los movimientos más importantes de la temporada baja.

A cambio, Milwaukee recibió a Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware y Kasparas Jakučionis, además de varias selecciones futuras del Draft.

Miami también adquirió al ala-pívot Bobby Portis, quien compartió con Antetokounmpo la conquista del campeonato de 2021.

La operación puso fin a una etapa de 13 temporadas de Giannis con los Bucks, organización en la que se consolidó como una de las principales estrellas de la liga y con la que ganó dos premios MVP, un campeonato y el reconocimiento como Jugador Más Valioso de las Finales.

Deja el número 34 e iniciará nueva etapa con el 7

Antetokounmpo también confirmó que vestirá el dorsal 7 en Miami, dejando atrás el número 34 que utilizó durante toda su trayectoria con Milwaukee.

El cambio, explicó, representa una manera de respetar la historia construida con los Bucks y, al mismo tiempo, comenzar un nuevo capítulo profesional.

“Por respeto a la organización que me drafteó y en la que jugué durante 13 años, decidí dejar ese número allá e intentar comenzar un nuevo capítulo. Con suerte, podré dejar mi huella aquí en Miami y hacer que el número 7 sea tan legendario como lo fue el número 34”, expresó.

La incorporación de Giannis modifica de inmediato las expectativas del Heat, que ahora cuenta con una dupla interior encabezada por Antetokounmpo y Bam Adebayo.

El capitán de Miami, quien comparte representante con el jugador griego, estuvo presente durante la presentación y será una de las piezas centrales del nuevo proyecto dirigido por Erik Spoelstra.

La versatilidad de ambos jugadores permitirá al entrenador utilizar diferentes formaciones defensivas y ofensivas, con Giannis como generador de juego, finalizador cerca del aro y defensor capaz de cubrir distintas posiciones.

Antetokounmpo llega después de una temporada marcada por las lesiones, aunque mantuvo una producción cercana a los 28 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias por encuentro cuando estuvo disponible.