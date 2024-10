Gignac gana el premio al Mejor Gol del Año de la Concacaf

André-Pierre Gignac fue reconocido con el Gol del Año de la Concacaf.

La anotación con la que ganó esta distinción es el tiro libre ante el Vancouver Whitecaps, en la copa de Campeones de la Concacaf.

Fue en el juego de ida de La Ronda 1 de la Concachampions cuando Tigres estaba abajo en el marcador 1-0, pero Gignac en un tiro libre en los linderos del área mandó el balón al fondo de las redes.

Según la información dada a conocer por la Concacaf, el francés recibió el 30% de los votos.

Hay que recordar que en ese torneo, Tigres no pudo avanzar más allá de los Cuartos de Final, en donde cayeron contra Columbus Crew en penales.

André-Pierre Gignac with a stuning free-kick to win the Concacaf Goal of the Year 2023/24! pic.twitter.com/Xm9rWDH4k9