Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez de Grupo Pachuca

El presidente de Grupo Pachuca enfrenta una orden judicial por presunta desobediencia, en medio del conflicto por los derechos de transmisión de sus equipos

El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, enfrenta una orden de aprehensión por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado, en medio del conflicto legal que el consorcio mantiene por los derechos de transmisión de los equipos Pachuca y León.

La orden fue emitida por un juez de control de la Ciudad de México tras el incumplimiento de una orden judicial que obligaba a Martínez y a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del grupo, a presentarse a una audiencia en dos ocasiones.

Dicha audiencia estaba relacionada con un litigio que ordenaba a Grupo Pachuca abstenerse de transmitir partidos que se encuentran bajo disputa por los derechos de televisión.

Conflicto por derechos de transmisión

El conflicto surgió luego de que Grupo Pachuca rompiera su vínculo con la filial mexicana de Fox Sports (Grupo Lauman) y cerrara un nuevo acuerdo con Fox Corporation/Tubi para la difusión de los encuentros de Pachuca y León.

Esta decisión desató una serie de demandas y bloqueos, pues ambas partes reclaman derechos sobre la transmisión de los partidos.

La disputa ha provocado que algunos encuentros no sean emitidos en México y Estados Unidos, mientras los tribunales determinan quién tiene la razón.

Por su parte, Grupo Lauman alega que mantiene contratos vigentes con los clubes y que se violaron acuerdos al iniciar transmisiones con otra compañía. 

En respuesta, se han presentado demandas tanto en México como en Estados Unidos, con amparos y medidas cautelares que complican aún más el panorama.

 

 


