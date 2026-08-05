Golazo y triunfo de Rayados… pero afuera de la cancha

Jugadores de Rayados y Orlando FC convivieron con pacientes del Orlando Health Arnold Palmer Children’s Hospital durante la Leagues Cup 2026

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Como parte de las actividades comunitarias de la Leagues Cup 2026, representantes de Rayados y Orlando City realizaron una visita al Orlando Health Arnold Palmer Children’s Hospital para convivir con niñas y niños que reciben atención médica.

Por el Club de Futbol Monterrey participaron el portero Esteban Andrada, el exjugador y embajador Jesús Zavala, además de Monty, la mascota del equipo.

En representación del Orlando City asistieron el futbolista Martín Ojeda y Kingston, la mascota del club.

Durante la visita, los jugadores y las mascotas compartieron tiempo con los pacientes a través de dinámicas recreativas y videojuegos, en una actividad organizada para brindar un momento de convivencia a las familias presentes.

“Estuvimos en el hospital con los chicos, jugando al play, una experiencia muy linda poder compartir con ellos. Fue algo muy lindo tanto para mí como para mis compañeros que también estuvieron presentes”, expresó Andrada.

Al concluir la jornada, los representantes de ambos equipos recorrieron distintas habitaciones del hospital para saludar y entregar obsequios a los pacientes que, debido a su estado de salud, no pudieron participar en las actividades grupales.

La visita formó parte de las iniciativas de responsabilidad social que acompañan el torneo, en el que clubes de la Liga MX y la MLS desarrollan actividades comunitarias en las ciudades sede de sus encuentros.