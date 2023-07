Ibai Llanos advierte a la Liga MX tras fichaje de Canales

"Me he quedado en shock, se han llevado a Sergio Canales, no lo puedo creer. Por si no lo sabe algún mexicano, le hago un resumen de Sergio Canales: es buenísimo, a un nivel que me ha impactado que se vaya del Betis. Fichaje top, no, es super top.

"No sabía que se iba a ir del Betis y no sabía que se iba a ir a Monterrey. Top, top, descanse en paz el resto de la liga mexicana, porque es buenísimo", comentó durante una transmisión en su canal de Twitch.