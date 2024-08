Incomparables, la mejor afición de México: Antuna a su llegada

Uriel Antuna llegó a la Sultana del Norte este miércoles, y en sus primeras palabras ya como jugador de los Tigres calificó a la afición felina como la mejor de México.

"Fue una decisión grande (llegar a Tigres), por lo grande que es la afición, me entusiasma lo grande que es la afición, los Incomparables, que es la mejor afición de México, y cuando venía a jugar de rival acá, se me ponía la piel chinita. Ahora me toca estar acá", dijo el atacante de 27 años.

Sobre el reto que representa jugar en un equipo como la U de Nuevo León, el apodado "Brujo" dijo estar "contento por este nuevo reto en mi vida, con excelentes jugadores y personas el cual con ellos he platicado anteriormente en algunas ocasiones y nada, contento de venir acá".

Por último, fue cuestionado sobre su sentir por la rapidez con que se dio la negociación para ser tarspasado de Cruz Azul a Tigres, a lo que respondió, "Hay cosas que no dependen de mi, estoy contento acá y feliz, entregar lo mejor de mi dentro y fuera de la cancha".

"Me entusiasma la afición que es la mejor de México"... LLEGÓ URIEL ANTUNA, el flamante refuerzo de Tigres 🐯#AztecaDeportes #FanAzteca pic.twitter.com/QVoGstCXPQ — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) August 28, 2024

Comentarios