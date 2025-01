Indonesia nombra a Patrick Kluivert como su entrenador

Difícilmente Patrick Kluivert resentirá un choque cultural cuando comience su gestión como técnico de Indonesia.

La mayoría de los jugadores de la selección nacional masculina nacieron o se criaron en Holanda, donde Kluivert saltó a la fama como un destacado delantero.

La rápida naturalización de jugadores extranjeros que son elegibles para representar a Indonesia a través de un padre o abuelo, es la clave por la cual el exastro del Barcelona y Ajax fue nombrado seleccionador por la federación de fútbol de Indonesia.

Indonesia y Holanda tienen lazos que se remontan a siglos atrás. Indonesia declaró su independencia del dominio colonial holandés en 1945.

Kluivert, de 48 años, fue confirmado como el nuevo entrenador este miércoles para reemplazar a Shin Tae-yong, el técnico surcoreano despedido en medio de fricciones dos días antes.

Desde 2020, cuando Shin comenzó su gestión en Yakarta, Indonesia ha logrado resultados sin precedentes y está en la carrera para avanzar a la Copa del Mundo de 2026 por primera vez desde 1938, cuando apareció como Indias Orientales Holandesas.

Con cuatro partidos restantes en la tercera ronda de la eliminatoria asiática, Indonesia está tercera en su grupo de seis equipos, sólo un punto detrás de Australia, que ocupa el segundo lugar.

Los dos primeros de cada grupo se clasifican automáticamente para el torneo de 2026, mientras que los equipos que queden en tercer y cuarto lugar avanzarán a la siguiente etapa en Asia. Tal progreso, que también incluyó un primer lugar en las etapas eliminatorias de la Copa Asiática el pasado enero, hizo de Shin una figura popular en Indonesia.

Joko Widodo fue presidente de Indonesia durante la mayor parte de la gestión del entrenador surcoreano.

“Conozco bien al entrenador Shin, y en mi opinión, tiene una personalidad encantadora y una gran manera de interactuar con las personas”, dijo el martes Widodo, quien dejó el cargo en octubre. “Si me preguntas si me gusta Shin, por supuesto que sí. Pero, guste o no, la decisión ha sido tomada por la federación”.

El hijo de Shin, Shin Jae-won, es futbolista profesional en Corea del Sur y criticó la decisión de la federación indonesia.

“En los últimos cinco años, Indonesia ha subido 50 puestos en el ranking de la FIFA y está tercera en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026, ¿y aún así despiden al entrenador?”, escribió Shin en redes sociales.

Los resultados pueden haber mejorado, pero el carácter y la identidad del equipo cambiaron. En noviembre, una victoria de 2-0 sobre Arabia Saudí en la eliminatoria mundialista fue ampliamente celebrada en toda Indonesia, a pesar de que ocho de los 11 titulares eran jugadores naturalizados.

Hay planes para naturalizar a más jugadores nacidos en Holanda en los próximos meses. El presidente de la federación Erick Thohir, cree que Kluivert será un entrenador más natural para este equipo y podrá transmitir su mensaje mucho más fácilmente que su predecesor de habla coreana.

“Vemos la necesidad de un líder que pueda implementar mejor las estrategias acordadas por los jugadores y que tenga mejor comunicación”, dijo Thohir.

En última instancia, el éxito de la decisión se juzgará por los resultados en la cancha. Kluivert comienza con un partido eliminatorio crucial contra Australia en Sydney el 20 de marzo.

Cinco días después, Indonesia recibe a Bahréin en Yakarta. La tercera ronda termina en junio con partidos contra China y el líder del grupo, Japón.

“Estamos en una clase diferente, comparados con Japón, pero ganar contra Arabia Saudí fue un muy buen resultado”, dijo Greg Nwokolo, exdelantero de la selección. “Espero que esta sea la mejor decisión. Si el nuevo entrenador tiene éxito, la federación será elogiada, pero si falla, significa que nuestros sueños quedarán destrozados”.

Kluivert tuvo una destacada carrera como jugador, ganando la Liga de Campeones con el Ajax, y tiene experiencia previa como seleccionador nacional al mando de Curazao.

El exdelantero del Milan y del Newcastle también fue entrenador asistente de Louis van Gaal con Holand y de Clarence Seedorf con Camerún. Kluivert tiene previsto llegar a Yakarta el sábado antes de la presentación oficial del domingo.

La federación indicó en un comunicado que había sido contratado para 2025-27, con opción a extender el convenio.

