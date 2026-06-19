El organismo denunció limitaciones de viaje, problemas con visas para integrantes de la delegación y obstáculos para la asistencia de aficionados

Inicio / Deportes / Irán protesta ante FIFA por restricciones impuestas en el Mundial

La Federación Iraní de Futbol (FFI) elevó una protesta formal ante la FIFA por las restricciones que enfrenta su selección para disputar los partidos del Mundial 2026 en territorio estadounidense, al considerar que las medidas afectan la preparación deportiva del equipo y generan condiciones desiguales frente a otras selecciones participantes.

La inconformidad surgió de cara al partido que Irán disputará el domingo frente a Bélgica en Los Ángeles. De acuerdo con la federación iraní, la solicitud para viajar dos días antes del encuentro fue rechazada por las autoridades correspondientes, obligando al equipo a trasladarse apenas un día antes del compromiso.

Irán reclama igualdad de condiciones

La FFI explicó que la intención era permitir que los jugadores contaran con tiempo suficiente para descansar y adaptarse a las condiciones del lugar antes de enfrentar un partido programado para las 12:00 horas.

“La Federación Iraní de Fútbol considera que estas restricciones son incompatibles con el principio de igualdad de condiciones para los equipos participantes y podrían afectar a la preparación técnica de los equipos”, señaló el organismo en un comunicado.

Ante esta situación, la federación confirmó que presentó una protesta oficial ante la FIFA mediante los canales institucionales correspondientes.

“Al tiempo que expresa su descontento con esta decisión, ha presentado su protesta ante la FIFA”, añadió.

Cabe recordar que no es la primera vez que la selección iraní enfrenta este tipo de inconvenientes durante la Copa del Mundo.

Según la federación, una situación similar ocurrió la semana pasada antes del encuentro contra Nueva Zelanda, cuando las autoridades estadounidenses también limitaron el ingreso del equipo y únicamente permitieron su llegada un día antes del partido.

Las restricciones han generado malestar dentro de la delegación, que desde el inicio del torneo ha denunciado diversas complicaciones logísticas para competir en Estados Unidos.

Tijuana, la base de operaciones de Irán

Debido a los obstáculos diplomáticos y administrativos, Irán decidió establecer su centro de operaciones en la ciudad de Tijuana, desde donde se desplaza para disputar sus compromisos mundialistas.

La federación responsabiliza a las autoridades estadounidenses de dificultar los movimientos de la selección y asegura que al menos quince integrantes del equipo, además de miembros del cuerpo técnico y directivo, no recibieron autorización para ingresar al país.

A ello se suma una denuncia presentada antes del inicio del torneo, cuando la FFI acusó que fueron revocadas entradas destinadas a aficionados iraníes, lo que habría limitado la presencia de seguidores de la selección en los estadios mundialistas.